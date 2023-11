Już jutro piątek trzynastego - czy będzie dla Ciebie pechowy? Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku - miłość i praca. W związkach nie będzie działo się najlepiej, samotne osoby znajdą towarzystwo - relacja może się skończyć związkiem lub krótkim romansem. Sytuacja w Twojej pracy znacznie się poprawi, jeżeli wykażesz nieco inicjatywy.

Horoskop dzienny: Strzelec 22.11 - 21.12

Miłość

Zakochane Strzelce postanowią robić wspólne projekty z partnerami. Nie dla wszystkich okaże się to dobre

Praca

Szef bardzo cię ceni i chce powierzyć ci nowe zadania, ale boi się twojej chaotyczności. Załatw zaległe sprawy, a zobaczy, że można na tobie polegać

Horoskop dzienny: Koziorożec 22.12 - 19.01

Miłość

Podczas podróży w rodzinne strony spotkasz mężczyznę, którego kiedyś kochałaś. Daj mu szansę, a uczucie odżyje.

Praca

Pośpiech i przemęczenie sprawią, że popełnisz parę poważnych błędów. Uda ci się wszystko naprawić, jeśli zdobędziesz się na to, by poprosić innych o pomoc.

Horoskop dzienny: Wodnik 20.01 - 18.02

Miłość

Czekają cię kłótnie z ukochanym, bo on stanie się zazdrosny, a ty nie będziesz w stanie znieść jego podejrzeń.

Praca

Najwyższy czas zapisać się na jakiś kurs doszkalający albo wręcz zdobyć nowy zawód. Jeśli nie zainwestujesz w swój rozwój, niczego nie osiągniesz

Horoskop dzienny: Ryby 19.02 - 20.03

Miłość

Będzie cię uwodził namiętny i błyskotliwy mężczyzna, ale na więcej niż krótki romans nie masz co liczyć.

Praca

Dostaniesz mnóstwo obowiązków i podołasz im tylko wtedy, jeśli nauczysz się współpracować z innymi ludźmi w firmie. Sama polegniesz.

Horoskop dzienny: Baran 21.03 - 20.04

Miłość

Bądź wymagająca, gdy szukasz partnera. Zajmie ci to więcej czasu, ale efektem będzie świetny związek.

Praca

Jeśli chcesz realizować ambitne projekty, musisz wykazać się nie tylko wiedzą i talentem, ale też pewnością siebie. Ktoś będzie chciał ci zaszkodzić.

Horoskop dzienny: Byk 21.04 - 20.05

Miłość

Podejmiesz decyzję, której efektem może być długotrwały i udany związek. Musisz jednak wykazać się inicjatywą.

Praca

Twoja kariera może przyspieszyć, bo ktoś złoży ci ciekawą propozycję. Będzie to zajęcie wymagające zdobycia nowych umiejętności, ale wysiłek się opłaci.

Horoskop dzienny: Bliźnięta 21.05 - 21.06

Miłość

Jesteś bardzo zaborcza, dlatego twój partner, choć tego nie mówi, czuje się trochę twoim więźniem. Daj mu więcej wolności.

Praca

Ktoś, po kim się tego nie spodziewasz, wyciągnie do ciebie pomocną dłoń i sprawi, że szybko uporasz się z zaległościami. Nie bój się prosić o podwyżkę – masz na nią szansę.

Horoskop dzienny: Rak 22.06 - 22.07

Miłość

Skończą się napięcia i kłótnie, atmosfera w waszym związku się poprawi. Zaplanujcie jakiś romantyczny wyjazd.

Praca

Weź na siebie więcej obowiązków, nawet jeśli będziesz musiała zostawać w pracy po godzinach. Szefa zauważy twój wysiłek i nagroda cię nie ominie.

Horoskop dzienny: Lew 23.07 - 22.08

Miłość

Choćbyś była bardzo zmęczona, idź na imprezę, na którą zaprosi cię znajomy. Poznasz tam kogoś, kto odmieni twoje życie.

Praca

Przestań się wahać i idź na rozmowę kwalifikacyjną. Szef firmy, do której chcesz się dostać, będzie pod wrażeniem twojej wiedzy i profesjonalizmu.

Horoskop dzienny: Panna 23.08 - 22.09

Miłość

Twoja relacja z mężczyzną, którego dotąd uważałaś za przyjaciela, teraz zacznie się zmieniać. Nagle odczujesz, że jesteś zakochana. Jemu to przeszkadzać nie będzie, bo od dawna chce z tobą być.

Praca

Uwiera cię monotonia twojej pracy? Zrób wszystko, by ją zmienić. Może jest szansa na to, byś zajęła się czymś innym albo robiła to, co teraz,ale gdzie indziej.

Horoskop dzienny: Waga 23.09 - 22.10

Miłość

Spotkasz faceta, który zawróci ci w głowie. Dla singielki to szansa na znalezienie partnera, dla mężatki – ryzyko zdrady.

Praca

Teraz będziesz mogła zdobyć to, na co dotąd nie miałaś szans. Jeśli chcesz podwyżki, to ją otrzymasz, jeśli walczysz o awans, szef ci go da.

Horoskop dzienny: Skorpion 23.10 - 21.11

Miłość

Czeka cię wiele spotkań, co będzie sprzyjało nawiązaniu relacji z ciekawym mężczyzną. Musisz tylko wykazać się inicjatywą.

Praca

Najbliższe dni będą bardzo frustrujące. Dopadną cię rutyna i poczucie, że twoja praca jest nudna. Musisz to przetrwać, bo szans na nową propozycję na razie nie widać.