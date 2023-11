Co się zdarzy 17 listopada 2019 roku? Sprawdź nasz horoskop na niedzielę - przekonaj się czy ten dzień będzie dla Ciebie szczęśliwy i na co musisz koniecznie uważać. Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku - miłość, praca, porady.

Skorpion 23.10 - 21.11

Miłość

Wyrozumiałość okaże się kluczem do udanych relacji z ukochanym.

Praca

Możesz mieć mętlik w głowie. Pomyślisz o rzuceniu pracy, a potem dostrzeżesz w niej jeszcze mnóstwo możliwości. Nie rób nic pochopnie.

Porada: Nie dasz się zbić z tropu i w konsekwencji nikt ci nie dorówna!

Strzelec 22.11 - 21.12

Miłość

Nie będziesz przebierać w słowach. Jeśli ci się coś nie spodoba, bez sentymentu zerwiesz znajomość bez dawania kolejnej szansy

Praca

Nikomu, kto źle pracuje lub niewystarczająco się stara, nie dasz teraz taryfy ulgowej. Nie oszczędzisz nawet szefa, ale ten w końcu doceni twoją szczerość i fakt, że jesteś sobą i nikogo nie udajesz.

Porada: Nawet jeśli popełnisz błąd, sporo się nauczysz.

Koziorożec 22.12 - 19.01

Miłość

Twoje rozchwiane emocje nie pomogą w utrzymaniu równowagi w związku, ale ukochany będzie pobłażliwy.

Praca

Nic nie zyskasz, naciskając na awans, bo teraz nie jest czas na pięcie się po szczeblach kariery. Masz za to szansę trochę dorobić.

Porada: Nie trzymaj się schematów!

Wodnik 20.01 - 18.02

Miłość

Jeśli skupisz się na tym, co pozytywne, i przymkniesz oko na to, czego ci brakuje, dostrzeżesz nowe możliwości.

Praca

Nie zarobisz teraz tak dużo, aby szastać pieniędzmi na lewo i prawo. W dodatku sytuacja w pracy stanie się mniej stabilna.

Porada:Trzymaj rękę na pulsie, jeśli chcesz spaść na cztery łapy.

Ryby 19.02 - 20.03

Miłość

Odetniesz się od kogoś, kto miał na ciebie zły wpływ. Zrobi się miejsce na nową miłość!

Praca

Możesz odnieść spory sukces, gdy wykorzystasz zbieg okoliczności. Jeśli nie możesz wytrzymać w obecnej pracy, rozejrzysz się za nowym zajęciem.

Porada: Nie zadowalaj się tym, co masz. Możesz mieć więcej.

Baran 21.03 - 20.04

Miłość

Poszukasz sobie kogoś, kto nie robi problemów, ale też lubi dominować.

Praca

W pracy pomoże ci umiejętność wchodzenia w sojusze i błyskotliwe poczucie humoru. Dzięki nim osiągniesz swoje cele i wyjdziesz z niejednej opresji.

Porada: Zdaj się na przypadek, bo to on okaże się decydujący.

Byk 21.05 - 20.05

Miłość

Nawet jeśli sama sobie nikogo nie poszukasz, przyjaciółka zorganizuje ci randkę. Gra jest warta świeczki.

Praca

Propozycja szefa wyda ci się początkowo niedorzeczna, ale z czasem stwierdzisz, że jednak możesz na niej zyskać. Okoliczności ułatwią ci szybki awans!

Porada: Pójdzie tak, jak lubisz: szybko i pomyślnie.

Bliźnięta 21.05 - 21.06

Miłość

Partner niczym cię nie zaskoczy, nie rozczaruje, nie wzbudzi ekscytacji. Czy na pewno chcesz w ten sposób spędzić życie?

Praca

Będziesz rozumiała się z szefem bez słów, przestaniesz też narzekać, jeśli okaże się, że musisz zrobić więcej, niż do ciebie należy.

Porada: Wszystko może się teraz zdarzyć.

Rak 22.06 - 22.07

Miłość

Łatwo się zakochasz, zwłaszcza jeśli twój wybranek okaże się sprytny i będzie ci dawał dokładnie to, czego oczekujesz.

Praca

Nie będziesz jeszcze myślała o urlopie świątecznym. Dostrzeżesz nowe możliwości i postarasz się je wykorzystać.

Porada: Podejmiesz mądrą decyzję dotyczącą finansów.

Lew 23.07 - 22.08

Miłość

Samotność we dwoje to najlepsze, co możesz sobie teraz zafundować.

Praca

Wpadnie ci w oko ktoś, kto zaimponuje ci swoją siłą, urokiem osobistym i wiedzą. Postaraj się jednak, aby sytuacja była czysta, bo to nie czas na biurowy romans.

Porada: Zachwycisz inteligencją i pokonasz przeszkody.

Panna 23.08 - 22.09

Miłość

Daj szansę mężczyźnie, którego dopiero co poznałaś. Nawet jeśli to przeciwieństwo twoich marzeń, może mieć w sobie coś urzekającego.

Praca

Tempo, jakie sobie narzucisz, dla niektórych okaże się zabójcze, dlatego nie wszyscy dotrzymają ci kroku.

Porada: Działaj z rozwagą!

Waga 23.09 - 22.10

Miłość

Nie wchodź w dyskusje z osobami, które jątrzą albo rozdrapują dawne rany.

Praca

Będziesz mieć głowę pełną pomysłów, lecz z trudem się z nimi przebijesz. Zbyt wiele wahania i niepewności sprawi, że twoja propozycja może przepaść.

Porada: Bądź rzeczowa i konkretna, a dopniesz swego.