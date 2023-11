Sprawdź, co Cię czeka w sobotę, 1 grudnia 2019 roku. Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku - miłość i praca. Nowy miesiąc przyniesie ciekawe znajomości, które dobrze rokują na przyszłość. W pracy zachowaj spokój i rozwagę, nadchodzi dość ciężki okres.

Horoskop dzienny: Strzelec 22.11 - 21.12

Miłość

Wspólnie z małżonkiem rozwiążecie jakiś problem. Osoby wolne nie powinny oczekiwać przełomowych zmian w sferze uczuć.

Praca

Spodziewaj się opóźnień w realizacji projektu. Będziesz niezadowolona, ale z czasem zmieni się to na twoją korzyść.

Horoskop dzienny: Koziorożec 22.12 - 19.01

Miłość

Pod wpływem Neptuna możesz widzieć więcej cech pozytywnych u partnera. Dopiero okoliczności sprawią, że otworzysz oczy i zobaczysz również jego wady.

Praca

Niespodziewane wydarzenia mogą wyprowadzić cię z równowagi. Niektórzy ulegną pokusie, by nagle porzucić pracę.

Horoskop dzienny: Wodnik 20.01 - 18.02

Miłość

Samotne osoby raczej teraz nikogo nie poznają. A te w związkach będą bardziej rozsądne i zakończą konflikty z partnerem.

Praca

Zachowaj umiar, niezależnie od okoliczności. Twoje podjęte działania będą owocne w kolejnych latach, o ile obecnie nie przekroczysz określonych norm.

Horoskop dzienny: Ryby 19.02 - 20.03

Miłość

Jeżeli żyjesz w związku, zachowaj ostrożność. Postaraj się również mieć kontrolę nad swoimi nastrojami, gdyż mogą wpłynąć niekorzystnie na relacje.

Praca

Nie zwierzaj się kolegom ze swoich trosk. Nie przekazuj im również trudnych zadań. Możesz zostać niewłaściwie oceniona.

Horoskop dzienny: Baran 21.03 - 20.04

Miłość

Jeżeli twoje serce jest wolne, daj się uwieść. Nie wahaj się posłużyć swoim czarem, gdyż tego dnia będziesz szczególnie skuteczna. W związkach miła stagnacja.

Praca

Niektóre z twoich projektów nie będą mogły się zrealizować. Zaczniesz o to obwiniać innych. Tym razem odpowiedzialność jest po twojej stronie.

Horoskop dzienny: Byk 21.04 - 20.05

Miłość

Pary znajdą się w trudnej sytuacji. Niektóre zdecydują się na separację, inne będą się kłócić. Single mogą liczyć na spotkanie kogoś, z kim zbudują związek.

Praca

Nie odkrywaj swoich pomysłów. Inni mogą ci je ukraść lub wykorzystać przeciwko tobie. Zalecana czujność!

Horoskop dzienny: Bliźnięta 21.05 - 21.06

Miłość

Wpływ Wenus zapewni harmonię w związkach. Osoby samotne mogą teraz trafić na odpowiedniego partnera.

Praca

Zdaj sobie sprawę, że zdolność do adaptacji to dziś podstawowy czynnik, prowadzący do sukcesu zawodowego. A potem wykorzystaj tę wiedzę w praktyce!

Horoskop dzienny: Rak 22.06 - 22.07

Miłość

Mars wywoła nastroje sentymentalne. Randki mogą być pełne namiętności, ale uważaj, bo widać też i komplikacje.

Praca

Nie podejmuj się czegoś ponad swoje możliwości. Ogranicz cele, a będziesz bardziej efektywna. To również zapewni ci spokój i harmonię w relacjach z innymi.

Horoskop dzienny: Lew 23.07 - 22.08

Miłość

Jeżeli jesteś w związku małżeńskim, będziesz musiała się wysilić, by nie ulec pokusie. Singielki spotkają więcej niż jednego adoratora. Na razie nie musicie wybierać!

Praca

Mars da ci impuls do działania. Nadszedł czas, by zebrać siły i pokonać przeszkody. Nie przeciągaj zadań w czasie!

Horoskop dzienny: Panna 23.08 - 22.09

Miłość

W uczuciach kieruj się rozsądkiem. Osoby stanu wolnego będą w nastroju do zakochania się. I dokonają słusznych wyborów!

Praca

Planety sprzyjają artystom, dziennikarzom śledczym czy pisarzom. Dodadzą im wyobraźni i pomysłów. Inni po prostu mogą się cieszyć satysfakcjonującą pracą.

Horoskop dzienny: Waga 23.09 - 22.10

Miłość

Będziesz tęsknić za magią uczuć, a dostaniesz zwykłą, szarą codzienność. Singlom zaleca się większą asertywność.

Praca

Jeżeli szukasz pracy, to gwiazdy ci sprzyjają. Ci, których praca związana jest z reklamą, będą najbardziej zadowoleni. Dla niektórych czas na ważną decyzję!

Horoskop dzienny: Skorpion 23.10 - 21.11

Miłość

Wolne osoby będą bronić swojej niezależności. Pod wpływem strzały Amora zmienią jednak zdanie.

Praca

Powodzeniem cieszyć się będą osoby, których narzędziem pracy jest pióro. Warto uporządkować skrzynkę pocztową, a przyjdzie do niej lukratywna oferta.