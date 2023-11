Sprawdź, co Cię czeka w czwartek 28 listopada 2019 roku. Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku - miłość i praca. Gwiazdy pokazują, że tego dnia należy uważać na nowe znajomości i rozsądnie podejmować decyzję, aby się nie rozczarować.

Horoskop dzienny: Strzelec 22.11 - 21.12

Miłość

Zachowaj ostrożność w podejmowaniu decyzji. Osoby stanu wolnego mogą rozczarować się randką. Wyśniona osoba albo się nie pojawi, albo przełoży spotkanie na inny dzień.

Praca

Zwróć uwagę na detale. Ktoś próbuje wprowadzić cię w błąd, a potem będzie miał niesłuszne pretensje. Uważaj więc na to, co robisz, i miej oczy otwarte na to, co dzieje się dokoła ciebie.

Horoskop dzienny: Koziorożec 22.12 - 19.01

Miłość

Możesz umocnić aktualną relację lub stworzyć całkiem nową. Nie wahaj się rzucić w wir przygód miłosnych. Przed tobą odkrycie nowych horyzontów w sferze nie tylko uczuciowej, ale i erotycznej.

Praca

Z łatwością stawisz czoło trudnym sprawom. Masz asa w kieszeni i tylko od ciebie zależeć będzie, kiedy go wyjmiesz. Czeka cię wyjątkowo pozytywna i owocna współpraca z mężczyznami.

Horoskop dzienny: Wodnik 20.01 - 18.02

Miłość

Pojawi się wiele okazji do imprezowania i spotkań towarzyskich. Poszukaj nowych znajomości w innych miejscach niż dotychczas. W związku zadbaj o detale i wreszcie wysłuchaj partnera. Czeka na to od dawna!

Praca

Osoby z twojego otoczenia będą służyć ci pomocą. Posłuchaj ich i nie zaniedbuj ich opinii. Skoncentruj się na tych pomysłach, których realizacja wyda ci się najłatwiejsza.

Horoskop dzienny: Ryby 19.02 - 20.03

Miłość

Należy uporządkować swoje życie uczuciowe. Do połowy miesiąca wstrzymać się z deklaracjami na tak lub nie. W drugiej połowie miesiąca niebo samo się rozświetli.

Praca

Nie zapominaj, że pozory bywają mylące. Zastanów się dwa razy, zanim podejmiesz decyzję. Nawet jeśli pewne sprawy będą wymagały szybkiej reakcji, zwolnij i pomyśl.

Horoskop dzienny: Baran 21.03 - 20.04

Miłość

Zapowiada się romantyczna podróż we dwoje. Osoby samotne też powinny się wybrać na urlop, bo mogą tam trafić na nową miłość (wybranek może być innej narodowości!). Planety sprzyjają zmianom.

Praca

Zgromadzisz jak najwięcej informacji i pomnożysz kontakty, z których zaczniesz czerpać korzyści. Szansa pojawi się w połowie miesiąca, uważaj, by jej nie przegapić.

Horoskop dzienny: Byk 21.04 - 20.05

Miłość

Na twojej drodze pojawi się starszy mężczyzna. Zastanów się, czy warto poświęcać się dla tej przygody, która może nie mieć przyszłości. Dokonaj wyboru, a przede wszystkim nie ufaj samym słowom. Poczekaj na czyny.

Praca

Będziesz musiała dostosować się do nowych sytuacji i zmian. Pewne spotkanie da ci nowe perspektywy, ale trzeba będzie znaleźć czas na dodatkowe obowiązki.

Horoskop dzienny: Bliźnięta 21.05 - 21.06

Miłość

Nie szukaj idealnej relacji, bo się rozczarujesz. Postaw na prozę życia i stabilizację. W związkach trzeba będzie pójść na ustępstwa, ale wynagrodzisz to sobie już niebawem, kiedy postawisz na swoim.

Praca

Z jednej strony potrzebujesz się zregenerować, z drugiej będziesz dążyć w kierunku, który ustaliłaś i który wymaga poświęceń. Rozważ, czy nie lepiej podzielić się obowiązkami.

Horoskop dzienny: Rak 22.06 - 22.07

Miłość

Unikaj zbędnych dyskusji z partnerem. Mogą doprowadzić tylko do kłótni i cichych dni. Nieporozumienia między wami pojawią się podczas zakupów nowego sprzętu czy samochodu.

Praca

Uwaga na wszelkiego typu płatności w połowie miesiąca. Należy zachować szczególną ostrożność i podjąć konieczne działania. Z nadmiaru zajęć możesz coś łatwo przeoczyć.

Horoskop dzienny: Lew 23.07 - 22.08

Miłość

Zwróć uwagę na swojego partnera. Do tej pory tylko brałaś od niego uczucia i... myślałaś o sobie. Czas wreszcie zrobić też coś dla niego. Wykonaj mały gest, inaczej się od ciebie odwróci. Na zawsze!

Praca

Nie jest to czas na podejmowanie nowych zadań. Pojawi się zmęczenie i brak entuzjazmu. Usiądź, odpocznij i skorzystaj z urlopu. Zrób krok do tyłu, zanim zrobisz kilka do przodu.

Horoskop dzienny: Panna 23.08 - 22.09

Miłość

Swój czas trwonisz na relacje bez przyszłości. Nie ufaj ładnym słówkom i obietnicom bez pokrycia, bo niestety nadal pozostaniesz singielką. I to mimo licznych spotkań z kandydatami na partnerów

Praca

Czas refleksji nad tym, co chcesz zmienić, aby było lepiej. Zastanów się przede wszystkim, jak wprowadzić w życie plany, które snujesz od kilku już lat. Możesz też zmienić biuro lub nawiązać nową współpracę.

Horoskop dzienny: Waga 23.09 - 22.10

Miłość

Pewna dopiero co poznana osoba wstrząśnie twoim życiem. Ci, którzy mieli problemy w związku, będą musieli się dostosować do nowych okoliczności. Pamiętajcie – kompromis to czasem sukces!

Praca

Otrzymasz zaskakujące i niespodziewane wiadomości. Gwiazdy popychają cię do diametralnych zmian w twoim życiu zawodowym. Ale ostateczny sukces zależy tylko od twoich decyzji.

Horoskop dzienny: Skorpion 23.10 - 21.11

Miłość

W uczuciach zamiast satysfakcji czeka cię małe rozczarowanie. Brak stabilizacji i częste uczucie osamotnienia – tak będzie wyglądać twoja najbliższa przyszłość. Przeczekaj ją ze spokojem!

Praca

Okres owocny pod względem finansowym. Twoje umiejętności zostaną zauważone. Będziesz mierzyć wysoko. Ostatnio nawiązane kontakty okażą się bardzo przydatne!