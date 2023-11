Sprawdź, co się stanie w czwartek, 12 grudnia 2019 roku. Horoskop dzienny dla wszystkich znaków zodiaku - miłość i praca. Przed singlami pojawią się nieoczekiwane możliwości, zastanów się czy jesteś gotowa na nową relację. W pracy warto skupić się na szczegółach, dokładna praca może przynieść atrakcyjne profity.

Horoskop dzienny: Strzelec 22.11 - 21.12

Miłość

Zapanuje romantyczny klimat. Lepiej być nie może. Nawet jeśli nowa znajomość nie doprowadzi cię do małżeństwa.

Praca

Realnie oceniaj swój entuzjazm. W przeciwnym razie ryzykujesz wejście w skomplikowane sytuacje.

Horoskop dzienny: Koziorożec 22.12 - 19.01

Miłość

Nawiążesz ponowny kontakt z ukochaną osobą, z którą rozstałaś się już dawno temu. W związkach miła stagnacja.

Praca

Niektóre z obietnic, które ci kiedyś złożono, zamienią się w bardziej konkretne oferty, a te doprowadzone do końca mogą być twoim wielkim sukcesem.

Horoskop dzienny: Wodnik 20.01 - 18.02

Miłość

Pozwolisz swojemu sercu dojść do głosu. Zapomnisz o zahamowaniach, które zwykle utrudniają ci kontakty z innymi.

Praca

Jeśli negocjacje pójdą po twojej myśli, podpisz nową umowę. Postępując odwrotnie, wpadniesz w kłopoty.

Horoskop dzienny: Ryby 19.02 - 20.03

Miłość

Otwórz oczy. Miłość czeka tam, gdzie tego nie podejrzewasz. Wszystko może się rozegrać bardzo szybko.

Praca

Na poziomie zawodowym spowolnienia i nieporozumienia, co zmusi cię do przełożenia twoich planów na później.

Horoskop dzienny: Baran 21.03 - 20.04

Miłość

Osoby samotne będą wahały się między zachowaniem obecnego statusu a tym, że... wszystko może się wydarzyć.

Praca

Z przekonaniem zaprezentujesz nowe metody, które mogą przekonać twoich przełożonych.

Horoskop dzienny: Byk 21.04 - 20.05

Miłość

Twoja nowa znajomość szybko stanie się zazdrosna. Ostatecznie zapowiadający się romans zakończy się konfliktem.

Praca

Czekają cię działania wymagające dokładności i cierpliwości. A to nie są twoje mocne strony, więc się dobrze przygotuj.

Horoskop dzienny: Bliźnięta 21.05 - 21.06

Miłość

Platoniczna czułość czy aktywność seksualna? To będzie dylemat, przed którym teraz staniesz.

Praca

Czas sprzyja wysiłkom, które podejmiesz. Może to być zmiana stanowiska lub pracodawcy. Uważaj jednak na umowy, które będziesz teraz podpisywać.

Horoskop dzienny: Rak 22.06 - 22.07

Miłość

Raki staną przed pokusą zdrady. Zanim się jednak zdecydują na romans, powinny się zastanowić, czy oby na pewno warto i nie za dużo do stracenia.

Praca

Niekorzystny czas na współpracę biznesową. Trafisz na nie do końca uczciwego partnera i możesz wpaść w tarapaty.

Horoskop dzienny: Lew 23.07 - 22.08

Miłość

Podejmij pożądane inicjatywy, aby stworzyć harmonijną relację. W związkach poszukiwania duchowego zrozumienia.

Praca

Nie ulegaj wpływom kolegów. Są wśród nich tacy, którzy są zawistni. Podejmij decyzję samodzielnie. Wyjdzie ci to tylko na dobre.

Horoskop dzienny: Panna 23.08 - 22.09

Miłość

Nawet jeśli zauważysz, że przyjaźń zacznie przeradzać się w relację bardziej intymną, zachowaj to dla siebie.

Praca

Będziesz mieć mniej problemów niż zazwyczaj. To dobry czas, aby jasno wyrazić swoje poglądy. Masz zapewnione wsparcie ze strony swoich przełożonych.

Horoskop dzienny: Waga 23.09 - 22.10

Miłość

Będziesz zauważalna, ale wybór między adoratorami okaże się kłopotliwy. W związkach niepokój – twój partner może być chwilowo odległy.

Praca

Nic nie będzie się wydawać ponad twoje siły. Tym razem zyskasz pewność, że nic nie spowolni twoich działań.

Horoskop dzienny: Skorpion 23.10 - 21.11

Miłość

Dalej poszukujesz odpowiedniego partnera. Być może teraz pojawi się okazja na spotkanie prawdziwej perły.

Praca

Na polu zawodowym zapanuje rutyna, co łatwo doprowadzi cię do frustracji i znużenia. Nie zawsze można robić to, co się chce. Najlepiej przeczekać ten czas.