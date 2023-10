Lato w pełni, a co za tym idzie, każda kobieta chce, aby jej włosy wyglądały lekko, zwiewnie i były lśniące i błyszczące. Dzięki poniższym produktom, twoja fryzura zawsze będzie idealna, a pielęgnacja włosów będzie łatwa, szybka i przyjemna. Każda kobieta z pewnością znajdzie tu coś dla siebie. To absolutne hity 2021 roku! Poznajcie je.

1. Naturalny, wegański szampon do włosów kręconych Be Curl Wygładzenie i Blask Hair Evolution

Jeśli Twoje włosy są kręcone, wysokoporowate, przesuszone, trudne do rozczesania i ułożenia, a także elektryzują się i są pozbawione blasku, to ten szampon jest dla Ciebie.

• Delikatnie oczyszcza i wzmacnia włosy.

• Intensywnie odżywia i nawilża skórę głowy.

• Sprawia, że włosy stają się gładkie, lśniące i miękkie w dotyku.

• Ułatwia ich rozczesywanie i stylizowanie.

• Jest wegański.

Szampon sprawdzi się szczególnie u osób, których włosy są wrażliwe na wilgoć w powietrzu w wyniku której puszą się i plączą, a także u tych, które stylizują je na gorąco lub są narażone na szkodliwe działanie składników zewnętrznych.

Hair Evolution to profesjonalna pielęgnacja włosów wykorzystująca nowoczesne technologie, które zachowują całą moc rzadkich, dzikich, syberyjskich roślin.

Olej z nasion maliny moroszki pomaga przywrócić włosom naturalny blask i chroni je przed negatywnym wpływem czynników zewnętrznych. Ceramidy głęboko penetrują strukturę włosa i wypełniają istniejące w niej ubytki.Camellia PRO-oil zmiękcza i dodaje włosom oszałamiającego blasku.

Cena: 19,99 zł

2. Szampon, odżywka i wcierka NEBOA

Szampony i odżywki NEBOA to więcej niż ratunek dla włosów. To oparta na świadomych wyborach pielęgnacja, która służy urodzie i jest zgodna z wewnętrzną potrzebą dbałości o środowisko. Tworząc receptury kosmetyków NEBOA wykorzystała łagodne składniki naturalne, które są przyjazne i dla ludzi i dla Planety. Mogą ich używać także weganie, bo formuły są wolne od składników pochodzenia zwierzęcego.

Seria REPAIR jest przeznaczona do codziennej pielęgnacji włosów zniszczonych częstym modelowaniem, farbowanych, suchych, matowych i łamliwych. Doskonale sprawdza się w przypadku włosów średnio i wysokoporowatych, a specjalnie opracowana receptura zapewnia równowagę PEH. Regularne stosowanie szamponu i odżywki poprawia kondycję i wygląd włosów, a także niweluje ich puszenie i elektryzowanie. Pasma stają się wzmocnione, nawilżone, miękkie i lśniące.

Naturalny regenerujący szampon i odżywka REPAIR zawierają co najmniej 95 % składników pochodzenia naturalnego. Ich bogate w składniki aktywne receptury łagodnie myją pasma, a także zapewniają uczucie odżywienia i rewitalizacji włosów i skóry głowy. Dzięki zawartości betainy – naturalnego aminokwasu- kosmetyki nawilżają i nadają włosom objętość. Sok z liści aloesu dostarcza cennych witamin m.in. A,E,C oraz minerałów, zapewniając odżywienie włosów i skalpu. Aminokwasy pszenne i sojowe odbudowują strukturę włosów, przywracając im sprężystość i zdrowy wygląd. Ekstrakt z kokosa nawilża, niweluje problemy z szorstką skórą głowy i odżywia włosy aż po końcówki.

Cena: 32,90 zł / 300 ml

Wcierka do skóry głowy przeciw wypadaniu włosów Neboa to wyjątkowa kuracja w płynie, która chroni przed nadmiernym wypadaniem włosów i stanami zapalnymi, a także wspomaga porost włosów. Receptura łączy w sobie moc postbiotyku i prebiotyku, które wzmacniają mikrobiom skóry głowy – naturalną barierę biologiczną oraz działają łagodząco. Nie zawiera alkoholu denaturowanego, dzięki czemu może być stosowana przez osoby posiadające nawet bardzo wrażliwą skóry głowy. Ekstrakt z bluszczu ogranicza nadmierne wydzielanie sebum, a w połączeniu z ekstraktami z szałwii i sosny pozostawia długotrwałe uczucie świeżości. Ekstrakty z arniki, rukwi wodnej, nagietka i łopianu większego oraz kompleks aminokwasów sprawiają, że włosy stają się mocniejsze, zdrowsze i bardziej odporne na uszkodzenia. Kofeina poprawia ukrwienie skóry , przez co stymuluje cebulki i aktywuje wzrost włosów, a także zapobiega ich wypadaniu. Wyciąg z rozmarynu wzmacnia włosy oraz wykazuje działanie kojące w przypadku swędzeniu skóry głowy oraz łupieżu. Kompleks aminokwasów, wchodzących w skład NMF – naturalnego czynnika nawilżającego - zapewnia odpowiedni poziom nawilżenia skóry głowy.

Wcierka zawiera 97 % składników naturalnych. Formuła wegańska. Opakowanie zostało wykonane z plastiku odławianego z oceanów.

Cena: 24,99 zł / 150 ml

3. Naturalny balansujący peeling do skóry głowy NEBOA

Naturalny balansujący peeling do skóry głowy to kosmetyk do zadań specjalnych. Zawiera 91% składników pochodzenia naturalnego. Usuwając zrogowaciały naskórek oczyszcza skórę głowy i przygotowuje skalp i włosy na kolejne etapy pielęgnacji. Peeling zawiera kwasy owocowe (AHA) oraz BHA, dzięki czemu działa złuszczająco i w łagodny sposób oczyszcza wrażliwą skórę. Działanie to wzmacniają sproszkowany kaczan kukurydzy oraz puder z łupiny orzecha włoskiego. Wyciąg z kwiatu gorzkiej pomarańczy nawilża, łagodzi oraz działa przeciwzapalnie. Kompozycja tych unikalnych składników aktywnych, zapewnia skórze głowy ukojenie i uczucie odświeżenia.

Cena: 27,90 zł / 150 ml

Kosmetyki NEBOA są dostępne wyłącznie w sieci Rossmann.

4. Hair in Balance Peeling enzymatyczny do skóry głowy Only Bio

Naturalna, wegańska formuła z kwasami AHA i papainą

Zacznij swoją świadomą pielęgnację włosów z Hair in Balance! Formuła oparta na kwasach AHA i papainie skutecznie pozbędzie się martwego naskórka ze skalpu-bez pocierania i podrażnień. Produkt idealny dla skór wrażliwych i skłonnych do podrażnień.

Kiedy stosować peeling? Raz w tygodniu lub kiedy skóra głowy potrzebuje dodatkowego oczyszczenia.

Raz w tygodniu lub kiedy skóra głowy potrzebuje dodatkowego oczyszczenia. Co złuszcza? Łagodne złuszczanie na bazie kwasów AHA i papainy.

Łagodne złuszczanie na bazie kwasów AHA i papainy. Jak pachnie? Zniewalający zapach liczi zadba o Twój znakomity nastrój.

Sposób użycia: nałóż produkt bezpośrednio na skórę głowy. Kolistymi ruchami wykonaj masaż. Spłucz po kilku minutach.

*Więcej informacji o skutecznej pielęgnacji włosów znajdziesz na pozostałych etykietach produktów z linii Hair in Balance oraz na stronie www.onlybio.life w zakładce Hair in Balance.

CENA I POJEMNOŚĆ: 22,99 pln /125 ml

Dostępny w Drogeriach Rossmann i sklepie online www.onlybio.life

5. CURL MANIFESTO - Profesjonalna pielęgnacja do włosów falowanych, kręconych i supełkowych od Kerastase

Curl Manifesto to luksusowa gama składająca się z ośmiu produktów do pielęgnacji włosów, która jest odpowiedzią na potrzeby i wyzwania kobiet o włosach falowanych, kręconych i supełkowych. Dzięki wyjątkowemu połączeniu właściwości nawilżających, wzmacniających oraz modelujących produkty Curl Manifesto intensywnie pielęgnują wszystkie trzy typy włosów kręconych. Kombinacja nawilżającego miodu manuka, uszczelniających łuskę włosa ceramidów i modelującej gliceryny sprawia, że włosy są do 83% bardziej nawilżone i do 87% mocniejsze oraz mniej łamliwe.

Nareszcie powstała luksusowa, a jednocześnie skuteczna gama pielęgnacyjna do włosów kręconych, dzięki której kobiety mogą być z nich dumne oraz czuć się pewnie.

Modułowa, dostosowana do indywidualnych potrzeb pielęgnacja do włosów falowanych, kręconych i supełkowych to gama fantastycznych produktów, w skład której wchodzą:

NAWILŻAJĄCA KĄPIEL CURL MANIFESTO

NAWILŻAJĄCA ODŻYWKA CURL MANIFESTO

ODŻYWCZA MASKA CURL MANIFESTO

NAWILŻAJĄCY KREM DO LOKÓW CURL MANIFESTO

ODŻYWCZY OLEJEK CURL MANIFESTO

NAWILŻAJĄCY ŻEL DO LOKÓW CURL MANIFESTO

SPRAY ODŚWIEŻAJĄCY LOKI CURL MANIFESTO

KONCENTRAT CURL MANIFESTO

6. Suszarko-lokówka Hydro Fusion Big Hair od BaByliss

Jeżeli chodzi o włosy, to najważniejsze żebyś czuła się wygodnie ze swoją fryzurą, żeby Twoja stylizacja była wytrzymała i żebyś mogła ją szybko przygotować. Jednak po tak długim siedzeniu w domu spowodowanym pandemią koronawirusa, Twoje włosy mogą być nieprzyzwyczajone do warunków, które tak kochałaś. Silne słońce, wiatr, piach, deszcze podczas koncertów czy zmiana temperatury przy imprezie od zachodu do wschodu słońca. To wszystko może osłabić Twoje włosy. Dlatego przed imprezowym latem musisz zaopatrzyć się w narzędzia, dzięki którym ekspresowo stworzysz wyjątkową stylizację, ale także ochronisz swoje włosy.

Imprezowa fryzura z ochroną

Takim narzędziem jest np. suszarko-lokówka Hydro Fusion Big Hair od BaByliss®. Jest ona wyposażona w technologię Advanced Plasma, która nie tylko gwarantuje świetną stylizację, ale także odpowiednią stylizację włosów.

Urządzenie ma moc 700W, dzięki czemu wilgotne włosy wysychają całkowicie podczas stylizacji. Możesz je także dopasować do stanu swoich włosów, dzięki 2 ustawieniom temperatury i zimnemu nawiewowi. Suszarko-lokówka została wyposażona w wielokierunkową szczotkę, która daje efekt wymodelowanych włosów, jak po wizycie w profesjonalnym salonie fryzjerskim. Kierunek działania możesz zmienić w prosty sposób, dzięki czemu wykonasz swoją stylizację bez wysiłku. Natomiast szczotka obrotowa 50mm z miękkim włosiem doda Twoim włosom efekt objętości i połysku.

A jak działa technologia plazmowa? Emitując jony dodatnie i ujemne szybciej zamyka otoczkę włosa. To ogranicza jego przesuszanie, zapewnia naturalną wilgotność i niesamowity połysk. Co więcej, możesz już także zapomnieć o puszeniu się włosów. Jony mają także inne, pozytywne efekty. Dzięki temu, że te dodatnie są nieco silniejsze od ujemnych włosy są wygładzone, a także mają większą objętość. Jeżeli szukasz idealnego rozwiązania na imprezowe wakacje to suszarko-lokówka od BaByliss® jest dla Ciebie. Szybkie i niesamowite stylizacje oraz miękkie i zdrowsze włosy w jednym.

Cena: 499 zł