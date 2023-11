Decoupage to technika ozdabiania przedmiotów, w której wykorzystuje się przede wszystkim farby i serwetki lub papier ryżowy. Ozdabiać można rozmaite przedmioty: drewniane, szklane, plastikowe, wykonane z metalu i styropianu. Dzięki użytym w tej technice materiałom nabierają one nowego życia i pięknie się prezentują. Decoupage to także sposób na przyjemne spędzenie czasu i kreatywne hobby.

Technika serwetkowa nie jest trudna w wykonaniu. Jednak wymaga dużo uwagi, wprawy i cierpliwości. Do wykonania herbaciarki możesz wykorzystać skrzynkę lub pudełko z przegródkami. To jakiego wzoru serwetki użyjesz, zależy od Ciebie. Ważne jest, aby pamiętać o kilku zasadach. Należy poczekać, aż wyschną wszystkie warstwy farby, kleju i lakieru. Natomiast ozdabiać możesz dowolnie, tak jak podpowie Ci Twoja wyobraźnia.

Do wykonania herbaciarki będziesz potrzebować:

Drewnianego pudełka lub skrzynki z przegródkami – w dowolnym rozmiarze.

Farby podkładowej w kolorze białym.

Farby w wybranym kolorze.

Kleju do decoupage.

Lakieru do decoupage.

Kleju do drewna.

Pędzli w różnych wymiarach.

Papieru ściernego.

Serwetek.

Drewnianego serca o wymiarach 5*5 cm.

Nożyczek.

Szablonów.

Wszystkie materiały możesz kupić w sklepach z artykułami do rękodzieła. Zakupu możesz dokonać stacjonarnie lub przez Internet. Jeśli jesteś osobą początkującą, możesz zdecydować się na kupienie zestawu startowego, w którym będą wszystkie produkty niezbędne do wykonania konkretnego przedmiotu. Tworzywa z drewna możesz kupić w sklepach rękodzielniczych, stolarskich i z artykułami gospodarstwa domowego. Wybór jest bardzo duży. Dostępne są różne skrzynki, pudełka, zakładki do książek, podstawki pod kubki, tabliczki. Wszystko w różnych kształtach i rozmiarach.

Herbaciarka metodą decoupage – jak ją zrobić, krok po kroku

Pracę nad herbaciarką możesz rozdzielić na 2 dni. Konieczne jest odczekanie, aż farby i klej całkowicie wyschną. Możesz zrezygnować z przyklejania serca. Wtedy pracę wykonasz w ciągu jednego dnia.

Na początku przygotuj miejsce do pracy. Stół, na którym będziesz wykonywać swoją herbaciarkę, najlepiej wyłóż gazetami. Będziesz mieć pewność, że nic się nie pobrudzi.

Drewniane pudełko lub skrzynkę oczyść z wszelkich nierówności i bruzd za pomocą papieru ściernego . To samo zrób z małym drewnianym sercem. Powierzchnie przedmiotów muszą być gładkie.

. To samo zrób z małym drewnianym sercem. Powierzchnie przedmiotów muszą być gładkie. Pomaluj pudełko (na zewnątrz i w środku) i serce białą bazą podkładową. Poczekaj, aż wyschną.

W tym czasie możesz wybrać wzór serwetki. Wybierz ten, który najbardziej Ci się podoba i będzie pasował do funkcji, jaką ma pełnić skrzyneczka – w tym przypadku do przechowywania herbat.

Następnie pomaluj pudełko na zewnątrz i w środku farbą w wybranym kolorze. Przegródki możesz wyjąć i pomalować osobno. Po wyschnięciu włożysz je z powrotem bez problemu. Musisz pamiętać, aby kolor farby pasował do koloru serwetki. Jeśli kolory będą się od siebie bardzo różnić, to np. ciemniejszy kolor farby będzie prześwitywał przez serwetkę. Poczekaj, aż farba wyschnie.

W tym czasie możesz pomalować na wybrany kolor drewniane serce . Wystarczy, że pomalujesz jego przód i boki. Poczekaj, aż wyschnie.

. Wystarczy, że pomalujesz jego przód i boki. Poczekaj, aż wyschnie. Gdy serce i pudełko będą suche, możesz przykleić serce w dowolnym miejscu na skrzynce za pomocą kleju do drewna. Musisz zaczekać, aż klej się utwardzi. Całkowite wiązanie kleju zazwyczaj następuje w ciągu 24 godzin. Wystarczy jednak, że zostawisz skrzynkę z przyklejonym sercem do wyschnięcia na 8-10 godzin.

Po upływie tego czasu możesz rozdzielić wybraną przez siebie serwetkę tak, aby zostawić jej jedną warstwę. Przyłóż ją do skrzynki w wybranym miejscu i przyklej za pomocą kleju do decoupage. Użyj do tego płaskiego pędzelka. Rozsmaruj klej od środka serwetki ku zewnętrznym krawędziom. Uważaj, aby powierzchnia serwetki się nie zaginała, bo będzie to widoczne po wyschnięciu kleju. Zaczekaj, aż klej wyschnie.

W tym czasie możesz pomalować boki skrzynki w fantazyjne wzory, używając do tego szablonów. Przyłóż szablon do skrzynki i nanieś farbę za pomocą cienkiego pędzelka w wycięte miejsca.

Jeśli chcesz, możesz własnoręcznie wykonać jakiś wzór lub napis.

lub napis. Zostaw skrzynkę do wyschnięcia.

Gdy skrzynka będzie sucha, pomaluj ją na zewnątrz i w środku specjalnym lakierem do decoupage. Zabezpieczy on drewno przed uszkodzeniami i sprawi, że pudełeczko będzie miało ładny połysk.

Jeśli chcesz, możesz posypać teraz skrzynkę brokatem w wybranym przez siebie kolorze albo odcisnąć wzory np. za pomocą wykałaczki z odrobiną farby. Ważne, aby zrobić, to zanim lakier wyschnie. Gdy zrobisz to zbyt późno, brokat nie przyczepi się do skrzynki.

Zostaw pudełko na kilka godzin do wyschnięcia.

Po wyschnięciu pudełka, Twoja własnoręcznie zrobiona herbaciarka jest gotowa, aby pięknie prezentować się w kuchni lub salonie!

Wskazówka: W podobny sposób możesz wykonać inne przedmioty, np. chustecznik, serwetnik czy skarbonkę.