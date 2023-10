Obydwa zapachy mają srebrne flakony, każdy o indywidualnym wzorze. Legendarna szpilka Good Girl powraca z olśniewającym brokatowym wykończeniem, a piorun, który tak wyraźnie definiuje świat Bad Boy, po raz pierwszy występuje w nowej stylizacji – jego flakon połyskuje chromem odbijającym światło. Carolina A. Herrera, dyrektor kreatywna Domu ds. zapachów, twierdzi, że nowe produkty to „zmysłowość z powłoką jasnej energii, celebrująca pewność siebie, która przychodzi wraz ze statusem gwiazdy”.

Reklama

Kolor srebrny zawsze był źródłem inspiracji dla pierwowzoru supergwiazdy – Caroliny Herrery we własnej osobie. Projektantka mody przez całe życie odczuwała zamiłowanie do klasycznego, hollywoodzkiego szyku srebrnego ekranu, co znalazło swoje odbicie w metalicznych materiałach jej pierwszej kolekcji z 1981 roku. Można ją zobaczyć w tych właśnie odcieniach na wielu fascynujących zdjęciach, jak bawi się nocą w nowojorskim klubie Studio 54. Dla obecnego dyrektora kreatywnego Wesa Gordona, te fotografie i tkaniny stanowią część jego narracyjnej wizji. Gordon uchwycił ducha Nowego Jorku i nocnego życia miasta, by przenieść je wprost do XXI wieku.

Mat. prasowe

Zdjęcie kampanii reklamowej jednoczy dwie osobowości uosabiające zapachy, których drogi skrzyżowały się przelotnie po raz pierwszy w oryginalnym spocie reklamowym zapachu Bad Boy. Niezwykle tajemnicza Karlie Kloss powraca jako uosobienie Good Girl, ubrana w suknię tak seksowną i przyciągającą wzrok jak sam flakon.

Mat. prasowe

Według Wesa Gordona: „Kobieta Herrera jest nieustraszona, pewna siebie i najpiękniejsza ze wszystkich, zawsze”. Rockowo szykowna Karlie Kloss emanuje swobodnie charyzmą gwiazdy w wyjątkowej sukni uszytej specjalnie na potrzeby kampanii. Aktor Ed Skrein ze swym magnetycznym spojrzeniem w naturalny i wyluzowany sposób spektakularnie dopełnia wizerunek, emanując hollywoodzkim glamourem.

Zobacz także

Razem uosabiają dwoistość i sprzeczności, z których słyną oba zapachy. Kontrastujące ze sobą nuty składników, lśniące niczym srebro, wyczarowują w kompozycji delikatną grę między dobrem a złem, światłem a cieniem. Kreatorzy – Louise Turner i Quentin Bisch – tworząc te klasyczne zapachy, inspirowali się fascynującą dwoistością współczesnej kobiety oraz buntowniczym światłem i cieniem w naturze współczesnego mężczyzny.

Zapach damski umieszczono w eleganckim srebrnym kartoniku ze wzorem zebry, męski natomiast w klasycznym, męskim pudełku z nadrukiem Art Deco. Po raz pierwszy zapachy będą powiązane z gamą makijażu Carolina Herrera. W wybranych miejscach dostępna będzie specjalna pomadka jako dodatkowy ekscytujący akcent gwiazdkowego blasku.

Mat. prasowe

Mat. prasowe

Reklama

Celebrując ducha zapachów Good Girl i Bad Boy, Carolina Herrera ugruntowuje swoją pozycję jako pionierka w świecie zapachów kolekcjonerską edycją stworzoną z myślą o tym, aby afirmować świąteczny nastrój i przypominać nam, że wszyscy jesteśmy supergwiazdami.