Fisher-Price dba o mamy! Marka podaruje setkom Polek relaks z okazji Dnia Mamy

Inicjatywa „Dzień Mamy z Fisher-Price” została stworzona w odpowiedzi na wyniki badań, według których matki dzieci w wieku 0-7 lat mają dla siebie średnio tylko 56 minut dziennie . We współpracy z największą w kraju siecią gabinetów beauty&SPA YASUMI, Fisher-Price® oferuje setkom mam w całej Polsce możliwość skorzystania z relaksującego masażu w promocyjnej cenie oraz wygrania dodatkowych nagród z okazji zbliżającego się Dnia Mamy.

Naukowcy obliczyli, że w skali pierwszego roku życia malucha, świeżo upieczony rodzic śpi średnio o 663 godziny mniej niż normalnie. Badanie zlecone przez markę Fisher-Price®, znanego i cieszącego się zaufaniem na całym świecie producenta zabawek i produktów dla maluchów, zostało przeprowadzone w marcu tego roku na grupie 1000 Polek. Prawie trzy czwarte ankietowanych kobiet (74%) stwierdziło, że rodzicielstwo w czasach pandemii sprawiło, że czują się bardziej wyczerpane niż zwykle. Natomiast 78% ankietowanych mam przyznało, że wraz z narodzinami dziecka, zaczęły postrzegać sen jako luksus, a nie podstawową potrzebę biologiczną organizmu, którą mogę naturalnie zaspokajać każdej nocy. Spytane o idealny prezent z okazji zbliżającego się Dnia Mamy, prawie dwie trzecie (74%) ankietowanych matek przyznało, że to o czym marzą to chwila odpoczynku.

W oparciu o powyższe wyniki, marka Fisher-Price® stworzyła akcję do udziału, w której zaprasza wszystkie mamy w Polsce pragnące celebrować swoje święto poprzez upragniony relaks. Dzięki współpracy z renomowaną siecią gabinetów kosmetycznych YASUMI, marka oferuje możliwość zakupu masażu relaksacyjnego dla młodych mam z rabatem w wysokości do -50% za 45-minutowy zabieg. Okazja ta zarezerwowana jest dla 663 kobiet, symbolicznie nawiązując w ten sposób do ilości „utraconych” godzin snu podczas pierwszego roku macierzyństwa.

Voucher na zabieg będzie można kupić na stronie sklep.yasumi.pl (znajdziecie go tutaj), a zrealizować w jednym z ponad 100 salonów YASUMI w kraju. Dla mam, które umówią się na masaż w dniach od 17 maja do 13 czerwca, w salonie YASUMI czekać będzie dodatkowa niespodzianka w postaci specjalnej zawieszki na drzwi z kodem zniżkowym na zabawki Fisher-Price®. Co więcej, mama która skorzysta z masażu będzie mogła wziąć udział w konkursie i wygrać dodatkowe nagrody w tym m.in. zestaw kosmetyków do domowej pielęgnacji. Zadaniem konkursowym będzie przedstawienie swojego sprawdzonego sposobu na relaks. Wszystkie informacje na temat konkursu mamy znajdą na zawieszkach przedstawiających kultowe zabawki Fisher-Price® czyli Szczeniaczka Uczniaczka i jego Siostrzyczkę trzymające transparent z hasłem „DBAMY O MAMY!”. Setki zawieszek na drzwi zostaną wręczone Polkom by pomóc im nadrobić zaległości w śnie, a ponadto przypomnieć o tym, jak istotne jest by nie zapominały o swoich potrzebach.

Ewa Bielawa, Brand Manager marki Fisher-Price® w Polsce mówi:

W ostatnim czasie coraz więcej mówi się o negatywnych skutkach izolacji, której wszyscy doświadczyliśmy w związku z pandemią wywołaną Covid-19. Każdy z nas borykał się z niedogodnościami w tym wyjątkowo ciężkim czasie, jednak bezapelacyjnie to właśnie rodzice, a zwłaszcza matki małych dzieci musiały zmierzyć się z największymi trudnościami. Macierzyństwo to piękne, lecz szalenie wyczerpujące doświadczenie — i to w normalnych czasach. Wyniki przeprowadzonego badania utwierdziły nas tylko w przekonaniu, że Polki potrzebują teraz odpoczynku bardziej niż kiedykolwiek wcześniej. Mamy nadzieję, że dzięki naszej inicjatywie, setki matek w całej Polsce zyskają cenny czas dla siebie i poświęcą go na relaks.

W przeprowadzonym badaniu, ponad 1/3 ankietowanych mam (37%) przyznała się do wywierania na sobie dodatkowej presji a 41% kobiet stwierdziło, że przedkłada dobro innych swoim kosztem. Z kolei dla 69% ankietowanych mam, pogodzenie obowiązków zawodowych i macierzyństwa było w ostatnim roku dużym wyzwaniem. Jak Polki opisują samo macierzyństwo? Wśród najczęściej wymienianych przymiotników znalazły się określenia takie jak: piękne (64%), ciekawe (55%), wyczerpujące (52%) oraz wspaniałe (52%).

Akcja „Dzień Mamy z Fisher-Price” wystartowała w poniedziałek 17 maja. Zakup vouchera na zabieg relaksacyjny możliwy jest na stronie sklep.yasumi.pl. Ilość zabiegów ograniczona. Na wszystkie mamy, które umówią się na zabieg w salonie YASUMI w dniach od 17 maja do 13 czerwca czekać będzie wyjątkowa zawieszka od Fisher-Price® z kodem rabatowym na produkty marki i informacją o konkursie.