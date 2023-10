Black Friday to największe i najważniejsze święto zakupów. Z tej okazji eobuwie.pl zaprosiło influencerów, internetowych twórców, osoby związane z mediami, branżą fashion i swoich klientów do wspólnego świętowania. #eobuwiexBlackFridayParty ściągnęło do stolicy miłośników mody, którzy mogli nie tylko poznać ofertę produktową brandu, ale i posłuchać wyjątkowej muzyki na żywo.

Reklama

Na imprezie wystąpił Maciek Konca i Deemz. Headlinerką była Reni Jusis z DJ-skim setem. W wydarzeniu wzięli udział m.in.: Agnieszka Skrzeczkowska, Karolina Brzuszczyńska, Maciej Musiałowski, Julia Pośnik, Magdalena Bilich, Klaudia Woźniak, Magda Nawrotek, Julia Ziółkowska, Kate Zach.

Mat. prasowe

Zaproszeni goście bawili się w industrialnych przestrzeniach praskiej Kotłowni, położonej w samym centrum warszawskiego kompleksu Soho Factory. Obiekt o bogatej historii i klimacie nowojorskich loftów wypełniły neony, ekspozytory i instalacje, nawiązujące do estetyki lat 80. i 90. Motywem przewodnim imprezy było disco. Dress code w stylu #JustShine” zainspirował gości – tego wieczoru królował brokat i cekiny.

Mat. prasowe

Przestrzeń zapewniła swobodę aranżacyjną, specjalnie na tę okazję stworzone zostały podświetlone strefy ekspozycji produktów, w tym konstrukcja z neonów. Atrakcyjne insta spoty zachęcały do robienia zdjęć, a na gości czekały autorskie drinki, nawiązujące do klimatu eventu.

Mat. prasowe

Impreza stanowiła inaugurację Black Friday w eobuwie.pl. W ramach święta zakupów, od 22 do 28 listopada klienci multibrandowej platformy będą mogli skorzystać z rabatów aż do -70%. Od strony produkcyjnej za organizację wydarzenia odpowiadała agencja Rej Productions, a obsługą medialną zajęła się agencja Platinium Cast.

Zobacz także

Mat. prasowe

Najmodniejsze produkty i topowe marki w ofercie eobuwie.pl

Oferta multibrandowej platformy eobuwie.pl to już ponad 177 tys. produktów od 580 marek, w tym casualowych, sportowych i premium. Podczas #eobuwiexBlackFridayParty zaproszeni goście obejrzeli topowe artykuły z portfolio marki.

W spotach promujących kampanię FW2021/22 eobuwie.pl podkreślało, jak ważne w życiu są buty. Nie tylko towarzyszą nam w codziennych aktywnościach. Ich zakup jest często początkiem nowej historii. Marka odpowiada na potrzeby wszystkich grup konsumentów: tych, którzy prowadzą intensywny tryb życia, są aktywni sportowo, tych, którzy preferują praktyczne i uniwersalne rozwiązania czy z uwagą śledzą i czują modowe trendy. Ta różnorodność była też widoczna podczas eventu #eobuwiexBlackFridayParty.

Mat. prasowe

Wśród zaprezentowanych modeli znalazły się propozycje od cenionych brandów – m.in. L37, Guess, Steve Madden, Dr. Martens czy marki własnej eobuwie.pl, linii sygnowanej przez hollywoodzką gwiazdę, Evę Longorię. Nie zabrakło modeli must have, jak np. metalicznych, połyskujących botków, kozaków z wysoką cholewką, szykownych szpilek czy uniwersalnych, ponadczasowych sneakersów i traperów.

Reklama

Proponowana różnorodność zachęca do zabawy trendami. Marka inspiruje i dba o to, by proces zakupowy był maksymalnie prosty i przyjemny, decyzje pozostawia zaś klientom, aby każdy mógł kierować się swoim własnym, indywidualnym stylem.