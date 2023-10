17 marca jak co roku obchodzony jest Dzień Świętego Patryka. To wyjątkowe święto szczególnie dla Irlandczyków, którzy urządzają wtedy huczne imprezy, podczas których największą atrakcją i przysmakiem jest piwo w zielonym kolorze. W tym roku świętowanie może być utrudnione ze względu na panującą na świecie epidemię koronawirusa.

Reklama

Mimo wszystko chcielibyśmy przybliżyć wam nieco to wyjątkowe święto. Zobaczcie, na czym polega Dzień Świętego Patryka! Mamy też pomysł jak... uczcić je w domu!

17 marca - Dzień Świętego Patryka

Dzień Świętego Patryka to irlandzkie święto narodowe i religijne. Oznacza to dzień wolny od pracy dla wszystkich Irlandczyków. Tradycyjnie, podczas tego radosnego święta na pierwszym miejscu stoi dobra zabawa oraz... kolor zielony! Wszystko jest wtedy w tym odcieniu: od strojów świętujących, aż po piwo!

Ale to nie jedyny przysmak, który leje się wtedy strumieniami. Inną tradycją związaną z obchodami Dnia Świętego Patryka jest tradycja picia whiskey. Szklankę z brązowym trunkiem, którą wznosi się wtedy w czasie toastów, nazywa się "dzbanem Patryka". Według jednej z legend święty Patryk nastraszył pewną karczmarkę, która nie dolewała pełnej miarki trunku, że przez to pojawią się w jej karczmie potwory. Wystraszona kobieta od tego czasu zawsze napełniała szklankę do pełna.

A jeśli chcecie spędzić wieczór w Dzień Święteg Patryka po irlandzku, bez wychodzenia z domu mamy dla Was propozycję "irlandzkich" drinków i koktaili, dla wszystkich domowych barmanów:

TULLY-PINEAPPLE

40 ml dobrej irlandzkiej whiskey (np. Tullamore Rum Cask Finish)

150 ml soku ananasowego

ćwiartka limonki

i oczywiście lód

CIDER & CIDER

40 ml dobrej irlandzkiej whiskey (dobrze pasuje cider cask)

100 ml cydru

ćwiartka limonki

i lód

HONEY SOUR, czyli coś na słodko-kwaśno

40 ml dobrej irlandzkiej whiskey (12-letnia będzie idealna)

20 ml soku z cytryny

10 ml miodu (polski najlepszy!)

bitters (gorzka zaprawa barmańska, jeśli mamy)

białko

lód

Szklaneczka whiskey to jedna z tradycji Dnia Świętego Patryka w Irlandii

archiwum