Menopauza to okres gwałtownych zmian zachodzących w całym organizmie na skutek spadku poziomu estrogenów. Zmiany dotykają także skórę. Szybciej następuje utrata jędrności i gęstości tkanek, dochodzi do pogłębienia zmarszczek i przesuszenia skóry.

Jak starzeje się skóra?

Proces starzenia się skóry rozpoczyna się na długo przed menopauzą, już ok. 25. roku życia. Wtedy bowiem w naszych tkankach zaczyna stopniowo ubywać kolagenu odpowiedzialnego za jej jędrność, gęstość i sprężystość. Za młody wygląd skóry odpowiedzialne są przede wszystkim dwa typy kolagenu:

Kolagen typu I – to główne białko podporowe skóry, stanowi 85-90% kolagenu w skórze, odpowiadając za jej sprężystość, gęstość i napięcie;

Kolagen typu III – to tzw. Baby Collagen, choć stanowi tylko 8-10% kolagenu w skórze, to właśnie on jest najcenniejszy i najszybciej go tracimy; magazynuje ok. 70% wody w skórze, odpowiadając za jej miękkość, gładkość i odpowiednie nawilżenie.

Z wiekiem, wskutek ubytku kolagenu, skóra staje się bardziej wiotka, szorstka, cienka („pergaminowa”), pozbawiona sprężystości. Pogłębiają się zmarszczki i bruzdy, zmienia się owal (powstają tzw. chomiki, zaburzeniu ulega linia żuchwy, dochodzi do opadania powiek i pojawienia się doliny łez). Skóra staje się przesuszona, zaczerwieniona, jest bardziej skłonna do podrażnień, ma niejednolity, pozbawiony blasku koloryt, przebarwienia i rozszerzone pory. Po 40. roku życia tracimy ok. 1% kolagenu rocznie, a w ciągu pierwszych 5 lat menopauzy – nawet 30% kolagenu. Zmiany te są wywołane fizjologicznym spadkiem poziomu. Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris stworzyło kosmetyki odpowiadające potrzebom skóry w tym trudnym okresie.

Dr Irena Eris InVitive to cztery kosmetyki różniące się formą i stężeniem retinolu – w preparatach na dzień zastosowano peptyd oraz naturalny pro-retinol – składnik pozyskiwany z błękitnej algi, a na noc – peptyd i czysty retinol w stężeniu 0,1% oraz 0,15%. Wzbogacono je też o dodatkowe składniki pielęgnacyjne.

InVitive Wrinkle Smoothing Restorative Day Cream SPF 30 (50 ml, 219 PLN)

Krem na dzień wygładza skórę, przywraca jej jędrność, sprężystość i elastyczność. Zawiera peptydy i pro-retinol, a także łagodne emolienty o działaniu nawilżającym i zmiękczającym skórę oraz ekstrakt z kwiatów lotosu, który zapobiega błyszczeniu skóry i reguluje wydzielanie sebum.

InVitive Age Correcting Moisture Eye Cream SPF 20 (15 ml, 149 PLN)

Krem pod oczy redukuje zmarszczki, obrzęki i zaczerwienienia wokół oczu, zapewnia skórze głębokie nawilżenie i ochronę przed promieniami UV. Zawiera peptydy, pro-retinol, a także kompleks proteinowo-peptydowy (z protein sojowych i ryżowych) wzmacniający strukturę kolagenu i elastyny, a także ekstrakt z pączków jarzębu, który poprawia mikrocyrkulację, łagodzi i redukuje obrzęki.

InVitive Wrinkle Minimizing Replenishing Night Cream (50 ml, 249 PLN)

Krem zapewnia spłycenie zmarszczek i wygładzenie struktury naskórka, normalizuje wydzielanie sebum, głęboko nawilża i regeneruje skórę. Zawiera peptyd, czysty retinol w stężeniu 0,1%, a także azeloglicynę (połączenie kwasu azelainowego z glicyną), która normalizuje wydzielanie sebum i rozjaśnia przebarwienia, oraz ceramidy i olej arganowy o działaniu regenerującym i odżywczym.

InVitive Instant Smoothing & Perfecting Night Serum (50 ml, 239 PLN)

Serum na noc zapewnia błyskawiczne wygładzenie skóry, redukcję nierówności i zmarszczek, a także poprawę nawilżenia, natłuszczenia i kolorytu skóry. Zawiera peptyd, czysty retinol w stężeniu 0,15%, kompleks olejowy z witaminą E oraz wysoce zmineralizowaną wodę morską dla głębokiego nawilżenia, odżywienia skóry, dodania jej blasku i błyskawicznego zmniejszenia widoczności porów. Serum w połączeniu z kremem na noc zapewnia skórze optymalną dawkę czystego retinolu 0,25% (maksymalna dopuszczalne stężenie w produktach kosmetycznych wynosi 0,3%).

Gama InVitive zapewnia wielopoziomowe uzupełnienie niedoborów witaminy A, odbudowę kolagenu i redukcję wszystkich objawów starzenia, nasilonych w wyniku zmian hormonalnych w okresie menopauzy. Kobieca kompozycja zapachowa z nutami zielonego jabłka, irysa, karmelu, nut drzewnych i orientalną paczulę, skomponowana specjalnie dla tej linii, sprawia, że codzienna pielęgnacja staje się dodatkowo prawdziwym rytuałem przyjemności. Eleganckie, szklane opakowania mają kolor inspirowany błękitną algą.