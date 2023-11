Reklama

Ponieważ mamy zimę – która sukcesywnie zabije chęć życia w najbardziej entuzjastycznych z nas – i ponieważ kończy się karnawał, najwyższa pora się zabawić.

Tego sezonu imprezowego postawcie na klasyki miksologii, które kojarzą się nie tylko z chwilami relaksu w gronie najbliższych, ale i z gorącym słońcem i włoskim krajobrazem wakacji (które są bliżej niż wam się wydaje). Mamy dla was trzy drinki, w tym jeden bezalkoholowy – spróbujcie ich, a przekonacie się, że są one wszystkim czego potrzebujecie tego karnawału.

Mat. prasowe

Aperol Spritz

Nie musimy wam tłumaczyć, czym jest Aperol Spritz. W lecie wystarczy wychylić się na zewnątrz żeby zobaczyć siedzących w restauracyjnych ogródkach ludzi, którzy sączą ten szykowny drink zamiast Prosecco lub różowego wina. Pozwólcie, że zasugerujemy, że ten pomarańczowy, orzeźwiający klasyk jest dokładnie tym, czego potrzebujecie. Na co czekacie?

Kostki lodu, garść

Aperol

Gancia Prosecco

Woda gazowana

Pomarańcza, plaster

W tym przypadku przepis jest naprawdę zbędny. Do kieliszka wypełnionego lodem wlej równe części Aperolu i Prosecco, dodaj splash wody gazowanej i plaster pomarańczy. Na zdrowie!

Mat. prasowe

Negroni

Negroni, skomponowany został po raz pierwszy we Florencji pomiędzy 1919 a 1920 rokiem przez hrabiego Camillo Negorni. Zamówił on Americano z kroplą ginu zamiast wody gazowanej, by uczcić swoją ostatnią podróż do Londynu. Ten koktajl uznawany jest za jeden z najpopularniejszych włoskich drinków na świecie. Z łatwością zrobicie go w domu. Do dzieła!

Kostki lodu, garść

Campari, 40 ml

Wermut rosso, 40 ml

Gin, 40 ml

Pomarańcza, plaster



Przygotowanie? Jakie przygotowanie Uzupełnij szklankę lodem, wlej Campari, wermut Rosso i gin. Całość wymieszaj i udekoruj plasterkiem pomarańczy. Wesołego karnawału!

Shirley Temple

Temu klasycznemu „mocktaillowi" nadacie zupełnie nową jakość wzbogacając retro recepturę o sok z cytrusów (najlepiej limonki). Pijcie go przez kolorową słomkę.

Grenadyna, 15 ml

Sok z limonki, 15 ml

Piwo imbirowe, 200 ml

Kandyzowane wiśnie, do przybrania

Kostki lodu

Prosta sprawa – wrzućcie lód do szklanki, dodajcie grenadynę, limonkę i piwo imbirowe. Wymieszajcie i ozdóbcie wiśnią. Zdrówko!