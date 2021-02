Poznaj wyjątkowe świece zapachowe stworzone przez Edytę Herbuś!

Edyta Herbuś, która od dłuższego czasu stosuje olejki eteryczne i poznała ich dobroczynny wpływ na codzienne życie, stworzyła dwie autorskie mieszanki zapachowe o konkretnych właściwościach.

Olejki eteryczne towarzyszą mi w codziennym życiu od dawna. Używam ich do rozpylania zapachu w moim mieszkaniu, dodaję do wody podczas kąpieli. W momentach obniżonej odporności używam ich do inhalacji, wspierają mnie podczas migreny, pomagają się zrelaksować podczas czytania czy praktyki jogi. Są też takie, które świetnie sprawdzają się przy twórczym działania, szukaniu nowych pomysłów i inspiracji

Her By Love to autorska marka Edyty, która odzwierciedla jej życiową filozofię. Powstała z potrzeby inspirowania, wspierania i odnajdywania piękna w naturze. Edyta wierzy, że kluczem do życia w harmonii jest bycie w zgodzie ze sobą, dbanie o zdrowie i urodę w sposób naturalny, szanowanie potrzeb organizmu i połączenie z ciałem. Ważne jest również to, by dbać o domową przestrzeń. By zapachy i wibracje wokół sprzyjały dobremu samopoczuciu , nie obciążając w żaden sposób naszego organizmu.

Olejki eteryczne, które skomponowała Edyta, w połączeniu z sojowym woskiem, mają dobroczynny wpływ na powietrze, którym oddycha się w domu. Nie tylko pięknie pachną, ale ich poszczególne właściwości mogą wspierać spokój i relaks albo wręcz odwrotnie - pobudzać i stymulować do działania.

W ofercie Her By LOVE są dwie naturalne świece sojowe - AURA i WENA. Każda z nich zawiera autorską mieszankę olejków eterycznych Decodo. Pierwsza z nich, dzięki swoim relaksującym właściwościom jest idealna do medytacji, jogi i wieczornego wyciszenia z książką. Jej głównym składnikiem jest drzewo różane, do którego Edyta dodała jeszcze: cedr, geranium, cytrynę i miętę. Zapach sprzyja refleksji oraz przywraca równowagę i spokój umysłu.

Z kolei WENA dzięki olejkowi z mandarynki, z dodatkiem paczuli, geranium, odrobiny pieprzu i Ilangu, pobudza energię oraz daje natchnienie i zapał do działania. Warto zapalać ją zwłaszcza rano, by przygotować się na intensywny dzień.

Artystka od lat prowadzi działania na rzecz ochrony środowiska, dlatego Świece wykonywane są z biodegradowalnych, naturalnych surowców. Można je kupić w sprzedaży internetowej na stronie herbylove.pl oraz w sklepie instagramowym @Her_by_love. Ponadto każda sprzedana świeca przekłada się na posadzone drzewo w nadleśnictwie Runowo, które zostało zniszczone przez nawałnicę w 2017 roku.