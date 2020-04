Ekologiczny dom? Postaw na płytki ceramiczne marki Tubądzin!

Wybierając materiały do wykończenia domu zwracamy uwagę na ich wygląd. Chcemy, aby były piękne i wyróżniały się designem, który pomoże stworzyć zjawiskowe wnętrze. Równie istotna jest jakość produktu, jego trwałość i odporność na czynniki zewnętrze, a także parametry, które zapewnią funkcjonalność i łatwość w użytkowaniu. Wraz ze wzrostem świadomości ekologicznej coraz częściej kierujemy się również pochodzeniem towaru, jego składem i oddziaływaniem na środowisko. Warto więc postawić na płytki ceramiczne, które z jednej strony zachwycą estetyką, z drugiej zaś będą odpowiedzialnym, bezpiecznym i ekologicznym wyborem.

Kolekcja Grand Cave White

W trosce o środowisko

Już pierwszy etap produkcji, czyli wybór minerałów, pokazuje jak naturalnym produktem jest płytka ceramiczna. Do jej powstania używa się bowiem organicznych i szlachetnych surowców najwyższej jakości, a do zdobienia wykorzystywane są bezpieczne dla zdrowia i przyrody barwniki. Płytki marki Tubądzin produkowane są w Polsce, w jednej z najnowocześniejszych fabryk w Europie, która stosuje innowacyjne rozwiązania, przyczyniając się tym samym do redukcji zużycia energii i emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Dodatkowo firma dba o zrównoważone gospodarowanie powstałymi podczas produkcji odpadami, które nie są wyrzucane, ale zgodnie z ideą zero waste kierowane do ponownego wykorzystania. Tym samym mamy do czynienia z prawie stuprocentowym wykorzystaniem materiału. Działania ekologiczne dotyczą także świadomego korzystania z wody, które umożliwia nowoczesna oczyszczalnia zbudowana przez Grupę Tubądzin. Najnowsze technologie pozwalają odzyskiwać wodę i stale zawracać ją do procesu produkcji, dzięki czemu nie jest ona marnowana. Z kolei na etapie końcowym płytki pakowane są w kartonowe opakowania, wytwarzane na miejscu, dostosowujących wielkość wycinanych arkuszy do pakowanych płytek, co eliminuje możliwe straty opakowań.

Kolekcja Cielo e Terra Sabbia, Bianco, Beige by Dorota Koziara

Bezpieczny produkt najwyższej jakości

Płytka ceramiczna jest materiałem przyjaznym dla środowiska. Z uwagi na wyjątkową trwałość oraz odporność na uszkodzenia i zarysowania, z powodzeniem może być określona mianem produktu na lata. Jest przy tym bardzo wytrzymała na czynniki zewnętrzne, nie ulega odkształceniom, charakteryzuje się odpornością na mróz oraz najsilniejsze detergenty. To produkt całkowicie bezpieczny dla zdrowia, higieniczny i hypoalergiczny, nie gromadzący brudu czy bakterii. Ceramika jest niepalna, a w przypadku pożaru nie emituje substancji szkodliwych dla ludzi lub środowiska. Jej zaletami jest również łatwość w czyszczeniu, bezzapachowość i uniwersalność. Może byś stosowana w łazience, salonie czy na tarasie, zarówno na podłodze, jak i ścianie. Będzie także pięknym i oryginalnym wykończeniem blatu, stołu, a nawet szafy. Dodatkowo, płytka ceramiczna doskonale przewodzi ciepło, dzięki czemu świetnie sprawdzi się w pomieszczeniach z systemem ogrzewania podłogowego czy jako obudowa kominka.

Kompozycja ośmiu płytek dekoracyjnych Modern Pearl Parrots

Piękne i stylowe wnętrze

Nie można zapomnieć również o tym, że płytki ceramiczne są niezwykle pięknym elementem dekoracyjnym, który może dodać wnętrzu niepowtarzalnego stylu lub całkowicie zmienić jego charakter. Współpraca Ceramiki Tubądzin z najbardziej cenionymi projektantami, takimi jak Dorota Koziara czy Maciej Zień sprawia, że Tubądzin nie tylko śledzi, ale i wprowadza trendy na rynek. Inspiracje naturą, jej barwami, strukturami oraz nawiązania do kamieni szlachetnych czy rysunku drewna, pozwalają na stworzenie wyjątkowej przestrzeni, w poszanowaniu dla naturalnych zasobów środowiska. Z kolei roślinne motywy, delikatne wzory i stonowane kolory płytek pomagają dodatkowo zrelaksować się i wyciszyć. Dzięki pięknemu designowi płytek można znacznie ograniczyć lub całkowicie zrezygnować z dodatków. Są one bowiem ozdobą samą w sobie i nie potrzebują nadmiernej oprawy, doskonale więc wpisują się w ideę minimalizmu, zero czy less waste. Warto postawić na produkty jakościowe i produkowane w Polsce, a przy aranżacji wnętrza nie kierować się zmiennymi modami, tylko wybrać ponadczasowy design, którym będziemy otaczać się przez lata.