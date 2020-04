 Jak samodzielnie upiec chleb? Sprawdzone łatwe przepisy z YouTube! (bez drożdży i na drożdżach)

Pyszny, świeżutki, chrupiący i pachnący chleb to w czasie pandemii i obowiązkowego siedzenia w domu rarytas. Wielu z nas robi zakupy raz na kilka dni, by minimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem. Ale chleb można przecież upiec samemu, we własnym domu. I, jak się okazuje, wcale nie musi to być trudne.

Problemem mogą być drożdże, stąd też znaleźliśmy również przepisy bez nich.

Przepis na łatwy chleb bez drożdży

Na YouTube przepisów jest wiele. Jedną z popularniejszych receptur na chleb bez drożdży jest filmik z kanału Uwaga Babcia Gotuje. Zdobywająca wielu fanów. Babcia proponuje ekspresowy chleb w 5 minut - bez drożdży bez wyrabiania i bez wyrastania. To chleb na sodzie i maślance. Zobaczcie przepis.

Domowy błyskawiczny chleb bez drożdży, na sodzie i proszku do pieczenia proponuje kanał Swojskie jedzonko. Jak reklamuje swój przepis - prościej się nie da.

Każdy sobie z nim poradzi. Chlebek wychodzi z chrupiącą skórką i miękkim środkiem - czytamy.

Zobaczcie przepis!

Przepis na łatwy chleb na drożdżach

Ten przepis obejrzało już 1.1 mln osób! Nic dziwnego, pyszny domowy chleb z chrupiącą skórką zachęca już od pierwszego zdjecia. Przepis z kanału Kulinarne przygody przez dwa lata zdobył 11 tysięcy łapek w górę i mnówstwo komentarzy:

Właśnie się upiekł, rewelacja polecam przepis, a próbowałem wielu przepisów - piszą komentujący.

Czy rzeczywiście jest taki łatwy? Zobaczcie sami:

Na koniec „super prosty przepis na chleb własnej roboty”, który sami pieczemy z powodzeniem od jakiegoś czasu. Przepis na ten smaczny chleb znajdziemy na kanale Tomasza Lacha. Zobaczcie sami:

Smacznego!