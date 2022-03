Dolce&Gabbana Beauty przedstawia nową wodę toaletową Dolce Lily

Szukasz nowego intrygującego zapachu na wiosnę, który rozbudzi twoje zmysły? Mamy dla ciebie 3 propozycje, które z pewnością przypadną ci do gustu. Postaw na odważny i bardzo kobiecy zapach MUSC NOIR, tętniący i pachnący życiem w Tokio SHISEIDO - GINZA lub na wykwintny nowy kwiat dołączający do bukietu Dolce - DOLCE ROSE. Poznaj je wszystkie i zdecyduj, który zostanie tym jedynym zbliżającej się wiosny. A może od razu skusisz się na trzy... MUSC NOIR for her MUSC NOIR oddaje odważną nową kobiecość z elementami tajemniczości i intrygi - rozpoznawalną syntezą zmysłowości i pewności siebie. To nowy zapach marki Narciso Rodriguez, będący hołdem dla potężnej tajemniczości wewnętrznego piękna kobiety i jej wrodzonej zmysłowości. Zainspirowany oryginalnym for her, MUSC NOIR reinterpretuje i zgłębia głęboką tajemnicę i elokwencję kultowego zapachu. Narciso Rodriguez wybrał rzadki olejek piżmowy, który jest sercem oryginalnego zapachu for her. Piżmo jest nie tylko uzależniające, ale także zaskakująco kobiece i trwałe w swoich ziemistych, ciepłych mocach uwodzenia; jak żaden inny zapach oddaje i celebruje kobiecość i wyrażanie siebie. Kolekcja for her przekształca odważne, ale subtelne właściwości piżma, tworząc niepowtarzalny ponadczasowy zapach dla kobiet, które go zainspirowały. Cena: 275 zł za 30 ml SHISEIDO - GINZA Ginza to nazwa zaczerpnięta z bijącego serca Tokio, wyjątkowej dzielnicy, gdzie wszystko się zaczęło, gdzie Shiseido rozkwitło. Zapach Ginza zaprasza kobiety do wyrażania swojej kobiecości we wszystkich fasetkach i kontrastach. Faliste linie flakonu, przypominające kobiece kształty, zostały wycięte z jednego bloku szkła i przepuszczają promienny różowy kolor płynu wewnątrz. Czarny sztylet (nawiązanie do broni samurajów) przeszywa...