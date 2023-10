Na placu zabaw, na podwórku, w parku, na plaży – zawsze gdy pogoda sprzyja, warto jak najwięcej czasu spędzać z dziećmi na dworze. Świeże powietrze to bowiem jeden z naturalnych czynników o ogromnym znaczeniu dla prawidłowego funkcjonowania organizmu dziecka. Innym są odpowiednio dobrane buciki, które bezpośrednio wpływają na rozwój stóp. A kiedy, jak nie latem, maluchy najwięcej czasu spędzają na swoich nóżkach poza domem? Ale nim pozwolimy dzieciom krok po kroku poznawać świat, należy wybrać dla nich odpowiednie buciki.

Dopóki maleństwo większość czasu spędza leżąc, buciki nie są mu potrzebne. W tym okresie, by zabezpieczyć małe stópki, wystarczą miękkie, luźne skarpetki, które nie będą uciskać paluszków. Sytuacja zmienia się w momencie, gdy mały człowiek dosłownie staje na własnych nogach, by eksplorować otaczający go świat. Teraz potrzebne będą buciki!

Przez pierwsze lata życia stopa dziecka rozwija się tak samo, jak cały jego organizm i należy pamiętać, by tego rozwoju nie zaburzyć. Dlatego tak ważne jest, by dziecięce obuwie było nie tylko ładne, kolorowe, z ulubionymi postaciami z bajek, ale przede wszystkim wygodne i prawidłowo wykonane. Szeroki i wysoki czubek, w którym będzie miejsce na prawidłowe ułożenie palców i swobodne poruszanie nimi, elastyczna i antypoślizgowa podeszwa, zapiętki i cholewka wspomagające prawidłowe ustawienie stopy, wysokiej jakości materiały, bezpieczne barwniki – to wszystko trzeba wziąć pod uwagę, wybierając buciki dla najmłodszych. I takie właśnie obuwie – łączące wszystkie te cechy – znajdziemy w kolekcjach Ipanema i Rider.

Producent tych marek jest nie tylko jednym z liderów w świecie mody i komfortu, ale jest także zaangażowany w ochronę środowiska i zrównoważoną produkcję. Te buciki spełnią oczekiwania rodziców, co do jakości i bezpieczeństwa, a także małych użytkowników – zarówno jeśli chodzi o wygodę, jak i znakomite wzornictwo, pełne kolorów i bohaterów z ulubionych bajek.

IPANEMA MINIONS SLIDE KIDS

Wsuwane dziecięce klapki z bohaterami jednej z najpopularniejszych kreskówek – Minionkami. Zostały dokładnie wyprofilowane, by utrzymywać dziecięcą stopę w prawidłowej pozycji i wykonane z wysokogatunkowego tworzywa, by zapewnić jej komfort podczas radosnych zabaw. Dostępne w trzech wersjach kolorystycznych.

Cena: 119,99 zł

IPANEMA LIGA DA JUSTICA KIDS

Team Batman czy Team Superman? Jeśli młody dżentelmen ma ochotę zostać członkiem Ligi Sprawiedliwości, te klapki to pierwszy krok na drodze jego kariery. Klapki łatwo wsunąć, dobrze trzymają stopę i są wykonane z tworzywa wysokiej jakości.

Cena: 109,99 zł

IPANEMA BOLD KIDS

To propozycja dla nieco starszych dziewczynek. Jednobarwne klapki – czarne, czerwone lub różowe - z trzema grubymi paskami, które doskonale trzymają stopę. Idealny wybór dla dziecka, które chciałoby mieć takie buty, jak mama, ponieważ model ten dostępny jest także w wersji dla dorosłych.

Cena: 69,99 zł

IPANEMA PAW PATROL FRIENDS SANDAL BABY

Urocze dziecięce sandałki z zakrytymi paluszkami i wolną piętą, które zdobią pyszczki bohaterów bajki „Psi Patrol”. Stworzone z myślą o najmłodszych stópkach, dzieci urzekną kolorystyką i wzornictwem, a rodziców idealnym dopasowaniem do potrzeb młodych nóżek.

Cena: 119,99 zł

IPANEMA URBAN II SLIDE KIDS

Dla chłopaka i dla dziewczyny - klasyczne wsuwane klapki z szerokim paskiem. W wersji dziewczęcej z kwiatami, a dla młodego sportowca – z motywem piłki do koszykówki. Świetny wybór zarówno na spacer, jak i na plażę czy basen.

Cena: 79,99 zł

IPANEMA PAW PATROL BABY

Urocze wsuwane klapki z cienkim paskiem do zapięcia wokół pięty, który dodatkowo zabezpiecza małą stopę przed niekontrolowanym wysunięciem. Dla niego - niebieskie, dla niej - różowe, obydwa modele zdobione wizerunkami bohaterów bajki „Psi Patrol”.

Cena: 69,99 zł

MY FIRST IPANEMA BABY

Kolorowe sandałki z odkrytymi placami i dekoracją w kształcie serduszka to idealny wybór na lato! Urzekają kolorystyką i dbałością o każdy detal. Są po prostu urocze! Z pewnością spodobają się małej księżniczce. Dostępne w pięciu wersjach kolorystycznych - beżowe, niebieskie, żółte, turkusowe i, oczywiście, różowe.

Cena: 79,99 zł

RIDER COMFORT BABY

Sandałki z zapięciem na rzep, z którym poradzi sobie nawet maluch. Stabilne, z wygodną podeszwą, w trzech wersjach kolorystycznych do wyboru – różowej, niebieskiej z granatem i zielonej z szarością. Doskonale sprawdzą się podczas aktywności na świeżym powietrzu, zapewniając komfort małym stopom.

Cena: 99,99 zł

RIDER MONTREAL V KIDS

Chłopięce wsuwane klapki z motywem moro. Idealny wybór dla młodego człowieka, który aktywnie spędza czas i lubi wojskowe akcenty w swojej garderobie. Wygodne, stabilne, doskonałe zarówno na plażę, jak i spacer po mieście. Koledzy będą ich zazdrościć!

Cena: 79,99 zł