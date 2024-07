SŁABY PUNKT: Przetłuszczająca się, ale miejscami przesuszona, pozbawiona blasku

Rozwiązanie: Nawilżanie jest kluczem do młodej, promiennej cery, a jeśli produkt do pielęgnacji zawiera jeszcze antyoksydanty i składniki łagodzące – sukces gwarantowany. Mając to na uwadze marka Sesderma stworzyła OCEANSKIN, pierwszą linię bazującą na składnikach aktywnych morskiego pochodzenia, które zwiększają i utrzymują naturalne nawilżenie skóry, jednocześnie ją odmładzając. Linia OCEANSKIN to bogactwo składników aktywnych z głębi mórz i oceanów. Zawiera spirulinę, morski kolagen, elastynę, wyciąg z wodorostów, ekstrakt z kawioru, ekskluzywny kompleks Hydrases (będący połączeniem czterech naturalnych olejków: arganowego, z nasion Limnanthes alba, kiełków pszenicy i awokado), masło shea oraz masło kokum. W preparatach zastosowano też innowacyjną technologię liposomów, która maksymalizuje efektywność i przenikanie składników aktywnych, min. spiruliny i wyciągu z kawioru. Ultralekkie serum nawilżające idealnie zadba o skórę tłustą lub wrażliwą od rana do wieczora. Nie obciąży jej, więc spokojnie można jako kolejny krok nałożyć krem z filtrem i makijaż. Sprawdzi się również do pielęgnacji nocnej. Z dnia na dzień skóra będzie bardziej nawilżona, gładsza, zrównoważona.

Ceny:

Żel oczyszczający - 79 zł/200 ml

Krem odżywczy - 135 zł/30 ml

Serum nawilżające - 139/30 ml

SŁABY PUNKT: Kurze łapki i cienie pod oczami

Rozwiązanie: Regularne, bardzo delikatne masowanie okolicy oka pomaga pobudzić mikrokrążenie i zredukować obrzęki i zasinienia. GROWTH FACTOR EYE SERUM marki ZO Skin Health to przeciwzmarszczkowe serum pod oczy o konsystencji żelu, niwelujące głębsze zmarszczki pod oczami. Zapobiega tworzeniu się fałdek, zapadaniu oczodołów i spowalnianiu mikrocyrkulacji. Dzięki zastosowaniu ZO Growth Factor Technology serum pobudza mechanizm samodzielnej naprawy skóry w naturalny dla niej sposób. Technologia opiera się na czynnikach wzrostu pochodzenia roślinnego, która przyspiesza produkcję kolagenu w skórze, poprawiając jej gęstość, zwiększa zawartość kwasu hialuronowego. Chłodzący aplikator koi skórę i pobudza mikrokrążenie i błyskawicznie dodaje blasku spojrzeniu.

Cena: 575 zł Pojemność: 15 ml

SŁABY PUNKT: Sucha, szybko starzejąca się szyja i dekolt

Rozwiązanie: Po każdej kąpieli wetrzyj w szyję, dekolt i okolice biustu produkt o działaniu delikatnie złuszczającym. Odświeżona skóra lepiej wchłonie składniki aktywne z preparatu pielęgnującego. NECK, BUSTLINE AND BREAST CREAM od marki EISENBERG Paris to krem do pielęgnacji szyi, dekoltu i biustu zawierający enzymy, które eliminują martwe komórki i pomagają skórze w asymilacji składników aktywnych, zapewniając tym samym lepszą jakość płaszcza komórkowego. W połączeniu z kwasem hialuronowym, wyciągiem z komórek macierzystych lotosu japońskiego i wyciągiem ze skrzypu polnego, błyskawicznie odmładzają i ujędrniają skórę.

Cena: 689 zł Pojemność: 100 ml

SŁABY PUNKT: Matowa, wiotka i odwodniona skóra ciała

Rozwiązanie: Do codziennej pielęgnacji ciała – delikatnego środka myjącego i balsamu czy kremu – dołóż regularny masaż naturalnym olejkiem. Kolejność jest następująca: prysznic – masaż wilgotnej skóry olejkiem, a na koniec balsam lub krem. Odżywczy olejek do ciała marki Nuxe zawiera olejki z orzechów laskowych, sezamu, krokosza barwierskiego oraz słonecznika, aby odżywiać i regenerować suchą skórę, dzięki czemu odzyskuje miękkość, elastyczność i optymalny komfort. Olej otrzymywany z organicznych orzechów laskowych uprawianych we Włoszech został wytłoczony na zimno, dzięki czemu zachowuje czystość i jest bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe (zawiera kwasy omega-6 i 9), które wzmacniają barierę ochronną skóry.

Cena: 171 zł Pojemność: 50 ml

