Dobór odpowiedniej pielęgnacji rozpoczyna się od rozpoznania potrzeb skóry, jej indywidualnych cech i zachodzących w niej zmian. Tak samo, jak nie ma dwóch identycznych osób, tak każda skóra jest inna, zatem właściwa pielęgnacja powinna być dobierana indywidualnie. Bo nikt lepiej niż ty sama nie wie, czego potrzebujesz.

Nowoczesna pielęgnacja musi być oparta na sprawdzonych formułach i na składnikach pochodzenia naturalnego. Marka Delia, która wspiera innowacyjne i skuteczne rozwiązania, zgodnie z tą zasadą stworzyła linię najwyższej klasy produktów do pielęgnacji, które pozwalają na samodzielne skomponowanie doskonale dopasowanego kremu. Każdy z nich zawiera 97% składników pochodzenia naturalnego. Linia My Cream to rewolucyjne podejście, które łączy doświadczenia farmacji i najnowszych technologii właśnie po to, by tworzyć kremy na miarę indywidualnych potrzeb każdej cery.

W skład gamy produktowej My Cream wchodzą:

Bazy z masłem shea dostępne w trzech wariantach:

1. ultra soft,

2. medium,

3. strong.

Siedem ampułek ze składnikami aktywnymi:

1. kwas hialuronowy,

2. olej konopny,

3. kolagen,

4. peptydy,

5. retinol,

6. witamina C i

7. koenzym Q10.

Składniki aktywne wpływają na kondycję skóry. Mają działanie nawilżające, ochronne, przeciwstarzeniowe lub przywracające koloryt. To one odpowiadają za efekt pielęgnacji.

Warto wspomnieć, że innowacyjne rozwiązanie Delia pokochała też Paulina Krupińska. Linia Linia My Cream jest podstawą pielęgnacji modelki i prezenterki.

Jak zrobić swój krem?

Wystarczy wymieszać bazę z maksymalnie dwoma wybranymi składnikami aktywnymi, by stworzyć swój własny, personalizowany krem do twarzy. Na bazie składników linii My Cream możemy skomponować aż 84 warianty kremów. To daje gwarancję, że nasza skóra zostanie potraktowana naprawdę indywidualnie.

Na filmie, nasza redaktorka, Monika Maszkiewicz postanowiła stworzyć dwa kremy: na dzień i na noc. Do kremu na dzień wybrała bazę medium, która idealnie sprawdzi się pod makijaż, a do kremu na noc postawiła na bazę strong. Kolejnym krokiem jest zdefiniowanie problemu skóry. Monika ma cerę mało problematyczną, jednak chce poprawić jej koloryt.

"Dlatego przy pierwszym kremie postawię na mieszankę Koenzym Q10 oraz witaminy C, która rozświetli i wygładzi cerę. Natomiast przy drugim, moim głównym celem jest spowolnienie starzenia skóry, dlatego mieszam ze sobą peptydy i kwas hialuronowy. Dzięki temu maska odpowiednio nawilży, ujędrni i zwiększy sprężystość skóry", wyjaśnia.

Każda z nas może dobrać produkt do własnych potrzeb według załączonej do kosmetyków tabelki. Trzeba pamiętać, że ampułki My Cream zawierają maksymalne i dozwolone stężenie proponowanej substancji aktywnej, dlatego do bazy nie należy dodawać więcej produktu niż jest to zalecane. Wtedy krem będzie działał optymalnie.

Składniki po dodaniu trzeba wymieszać szpatułką i gotowe. Krem trzeba trzymać w lodówce i zużyć go w ciągu 3 miesięcy!

"Muszę przyznać, że tworzenie kosmetyku to super sprawa”, mówi Monika. "Najfajniejsze jest to, że sama kontroluję jego skład i właściwości. Zostawiam was ze ściągawką i bawcie się dobrze!"

Wszystkie składniki marki Delia do samodzielnego tworzenia kremów My Cream kupimy na stronie www.sklep.delia.pl oraz w drogeriach Hebe.

Materiał powstał z udziałem marki Delia