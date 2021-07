Deichmann: Letnie buty, którym niestraszny rozgrzany piasek

Lato to czas wzmożonych podróży, a co za tym idzie sprytnego pakowania. Ten proces, chociaż wiąże się zawsze z przedurlopowym entuzjazmem, wymaga nie lada logistyki. Musimy wykazać się zdolnościami przewidywania każdego możliwego scenariusza i zaplanować stylową strategię, która sprawi, że każda zabrana rzecz będzie pasowała do jak największej ilości pozostałych. Jak zrobić to najprościej? Śpieszymy z podpowiedzią - zacznij od butów! W ofercie marki Deichmann znajdziesz modele, które będą Ci służyły przez cały urlop.

KLAPKI

Dobrze dobrane klapki, to takie buty, które sprawdzą się od porannych godzin, przez spacery na plaży, aż do momentu wieczornej kolacji. Aby pasowały do wszystkich stylizacji, wybierz te w uniwersalnym kolorze, np. te białe na drewnianym koturnie. Buty tego typu zabierzesz ze sobą na plażę, dopasujesz do kostiumu kąpielowego i ażurowej narzutki plażowej. Będą również szykownym dodatkiem do sukienki w stylu boho na wieczorny spacer, na którym obejrzysz zachód słońca. Wielbicielkom koloru na pewno przypadną do gustu te o klasycznym kształcie, ale z nieoczywistymi detalami – żółta teksturowana skóra i ozdobna klamra świetnie wpisują się w kolorystyczne trendy tego roku. Bardzo komfortowym rozwiązaniem na ciepłe dni są modele na profilowanej podeszwie z grubym, miękkim paskiem. Pozornie minimalistycznie, ale dzięki wzorom umieszczonym na podbiciu – będą ciekawym uzupełnieniem prostych looków.

Mat. promocyjne

MOKASYNY

Mokasyny to idealne obuwie, jeśli planujesz letni city break w rozgrzanym słońcem mieście. Potrzebujesz letnich butów, które dotrzymają Ci kroku w trakcie zwiedzania, ale równocześnie będą modnym zwieńczeniem stylizacji. Model z miękką plecionką będzie świetnym rozwiązaniem – jest lekki jak piórko i wpisuje się w tegoroczne trendy. Dopasuj do nich słomkową torbę, w której zmieszczą się wszystkie niezbędne rzeczy i lniane kimono – look prawdziwej trendsetterki gotowy! Buty tego typu to także świetna inwestycja uzupełniająca szafę kapsułową. Jeśli wybierzesz modele w stonowanych kolorach, będziesz mogła nosić je do większości stylizacji, również na wiosnę i na jesieni – niezależnie od zmieniających się trendów. Letnia oferta marki Deichmann to duży wybór kolorów i wzorów, dzięki czemu na pewno znajdziesz taką parę butów, która stanie się Twoją ulubioną.

Mat. promocyjne

SANDAŁY

Lubisz lekkie buty, ale takie, które mocno stabilizują stopę? Najbardziej komfortowym rozwiązaniem dla Ciebie będą sandały – idealne buty na urlop. Są nie tylko przewiewne, stabilne, ale przede wszystkim stylowe – zajmą Ci bardzo mało miejsca w walizce, a dopasujesz je do każdej stylizacji. Paski sprawiają, że buty będą mocno trzymały stopę niezależnie od dystansu i okoliczności, a duży wybór sprawia, że bez problemu znajdziesz model, który dopełni Twój styl i zapewni wygodę w każdej sytuacji. W ofercie marki Deichmann znajdziesz zarówno klasyczne modele na elastycznych paskach, czyli takie, które nie wyjdą z mody. Świetnie zagrają z czarnym total lookiem, lub biało-czarną stylizacją. Jeśli szukasz modelu, który wpisuje się w tegoroczne trendy – wybierz ten w soczystym kolorze – np. żółty z plecionymi paskami – dobrze uzupełni stylizację boho, jak i tak modne w tym sezonie sukienki w kolorowe printy. Jeśli szukasz oryginalnych butów zwróć uwagę na sandały na grubszej podeszwie. Profilowana wkładka sprawi, że Twoja stopa będzie bezpieczna, a wierzchni szew dookoła platformy to ciekawy akcent, który na pewno przyciągnie spojrzenia. Sprawdź ofertę marki Deichmann i znajdź modne, letnie buty w swoim własnym wyjątkowym stylu!