Złoto z upływem czasu traci swój kolor i połysk, dlatego warto co pewien czas wyczyścić złote elementy dekoracyjne lub biżuterię. Domowe czyszczenie złota można wykonać za pomocą płynu do naczyń, sody oczyszczonej lub soli.

Złoto to metal szlachetny, który warto pielęgnować co dwa tygodnie. Jeżeli lubimy nosić złotą biżuterię, to czyśćmy ją częściej w związku z nadmierną eksploatacją. Niestety złoto ulega reakcjom chemicznym z powietrzem czy z innymi metalami szlachetnymi. Dlatego szybko matowieje i pojawiają się na jego powierzchni czerwone plamki (powstawanie rdzy) czy zielone, które są wynikiem kontaktu z miedzią. Jak wyczyścić złoto:

1. Mydłem – moczenie złota w letniej wodzie z kilkoma kroplami mydła w płynie pomoże ci usunąć lekki nalot (brud, tłuszcz) na biżuterii.

2. Płynem do mycia naczyń – moczenie złota w letniej wodzie z kilkoma kroplami płynu do mycia naczyń usunie zabrudzenia, a gdy dodasz do roztworu odrobinę sody oczyszczonej – nadasz dodatkowo blask złotym dekoracjom.

3. Roztworem solnym – jeżeli masz do czynienia z rdzą na złotych elementach czy biżuterii, włóż je do letniej wody (ok. 0,5 l) z łyżką soli na 15 minut.

4. Kwaskiem cytrynowym – jeżeli na złocie pojawiła się zielona plamka, powinniśmy sięgnąć po łyżkę kwasku cytrynowego. Moczenie w letniej wodzie (ok. 0,5 l) z tym składnikiem usunie naleciałości i przywróci blask.

Gdy zakończymy moczyć złoto w roztworze solnym lub wodzie z kwaskiem cytrynowym, powinniśmy dokładnie je umyć pod bieżącą wodą z odrobiną mydła i osuszyć. Gdyby osad na biżuterii nie schodził, możemy sięgnąć po miękką szczoteczkę do zębów i delikatnie pocierać nią złotą powierzchnię. Nie należy używać szczoteczek o twardym włosiu, bo doprowadzimy tylko do powstania rys. Nie możemy moczyć w żadnym roztworze biżuterii, do której zamocowane są dodatki w postaci kamieni czy pereł. W takim przypadku pomocna okaże się tylko woda z mydłem lub z płynem do mycia naczyń.

Należy dbać o częste polerowanie złota, ponieważ szybko traci ono swój blask. Aby odzyskać połysk na jego powierzchni należy po prostu pocierać go bawełnianą, miękką szmatką co tydzień.