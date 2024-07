Mosiężne uchwyty przy szafkach, klamki przy drzwiach i zawiasy można wyczyścić samodzielnie, niewielkim kosztem, przy użyciu kuchennych produktów. Przywrócenie tym elementom blasku nie wymaga siły ani wiele czasu.

Przygotowanie mosiądzu do czyszczenia

Mosiężne elementy znajdują się w stolarce drzwiowej, okiennej, meblach. Najczęściej ozdabiają antyki. Przed przystąpieniem do oczyszczania najlepiej je wymontować. W ten sposób drewno nie będzie narażone na przypadkowe działanie środków czyszczących, a mosiężne części będzie można kompleksowo wyczyścić. Zdemontowane mosiężne elementy trzeba ułożyć na tacy w pewnej odległości od siebie. Blacha powinna być wyłożona papierem do pieczenia lub papierem śniadaniowym.

Maska czyszcząca do mosiężnych elementów

W celu przygotowania maski czyszczącej należy wymieszać 2/3 szklanki białego octu winnego z 2/3 szklanki mąki jęczmiennej. Następnie trzeba dodać pół szklanki soli. Wszystkie składniki należy połączyć do uzyskania jednolitej masy. Powinna być gęsta i lepka. Składniki powinno się mieszać w misce plastikowej lub szklanej, nie metalowej. Tak przygotowaną masę drewnianą łyżką trzeba nałożyć na mosiądz. Można też po kolei zanurzać mosiężne ozdoby w tej masie. Trzeba je pozostawić na kilka godzin, najlepiej na całą noc. Po tym czasie wystarczy umyć czyszczony mosiądz pod bieżącą wodą. Ewentualny osad można usunąć gąbką do mycia naczyń. Po wyschnięciu mosiężne elementy trzeba wypolerować bawełnianą ściereczką i zamontować.

Benzyna lakiernicza do czyszczenia mosiądzu

Jeśli mosiężnych elementów nie można zdemontować, konieczne będzie ich wyczyszczenie z zachowaniem środków ostrożności. Przydatne w tym celu będą tekturowe szablony, które posłużą do obłożenia elementów z mosiądzu. Dzięki nim preparaty nie uszkodzą drewna. Brud z mosiężnych elementów można usunąć płatkiem kosmetycznym nasączonym benzyną lakierniczą. Jest to najłatwiejsza, a zarazem najbardziej delikatna metoda czyszczenia mosiądzu.

Kreda bolońska – pasta do polerowania mosiądzu

Do wyczyszczenia mosiężnych przedmiotów można przygotować masę z kredy bolońskiej rozrobionej z 5-procentowym octem i spirytusem. Masa powinna być gęsta. Należy czyścić nią mosiądz za pomocą szmatki, aż efekt będzie zadowalający. Następnie trzeba go spłukać ciepłą wodą.

Popiół jako środek na oczyszczanie metalu

Popiół drzewny należy wymieszać z kwasem z kiszonej kapusty. Taką gęstą masą trzeba czyścić mosiądz przy pomocy ściereczki. Na koniec trzeba go umyć ciepłą wodą.

Kąpiel szczawiowa dla mosiężnych ozdób

Do przygotowania litra kąpieli szczawiowej potrzebne będzie 200 gramów kwasku szczawiowego i litr ciepłej wody. Przydatne też będą rękawiczki lateksowe. Kwas należy rozpuścić w wodzie, do roztworu trzeba włożyć mosiężny przedmiot i przemywać go, aż będzie czysty. Potem należy go wypłukać w ciepłej wodzie.

Ziemniak do czyszczenia

Surowy ziemniak należy zetrzeć na tarce. Można do niego dodać sok z cytryny lub kwasek cytrynowy. Masa ma przypominać tę, którą przygotowuje się na placki ziemniaczane. Trzeba usunąć z niej nadmiar wody. Mosiężny przedmiot należy pokryć masą ziemniaczaną i odstawić. Gdy masa wyschnie, trzeba zdjąć skorupę i umyć mosiądz spirytusem.

Soda oczyszczona – kąpiel do czyszczenia mosiężnych ozdób

Około 70 gramów sody oczyszczonej trzeba rozpuścić w litrze gorącej wody. Mosiężny przedmiot należy położyć w naczyniu wyłożonym folią aluminiową i zalać roztworem z sody. Taka kąpiel powinna trwać kilka minut. Po niej przedmiot trzeba wypłukać w ciepłej wodzie.