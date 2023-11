Cyklinować parkiet czy zrywać i kłaść panele – przed tym dylematem często stają właściciele domów i mieszkań ze starą, nieestetyczną, podłogą. Wbrew pozorom odpowiedź na tak postawione pytanie nie jest prosta: wiele zależy od kondycji parkietu, a także od ustalonego budżetu. Każda z tych opcji ma swoje wady i zalety.

Cyklinowanie parkietu – na czym polega?

Parkiet jest podłogą drewnianą, wykonaną z twardych gatunków drzew, najczęściej: dębu, buku lub klonu. Niekiedy wykorzystuje się również do tego celu drzewa egzotyczne. Wyróżnia się kilka rodzajów parkietu, w tym: klasyczny (tradycyjny), lamelowy i mozaikowy – różnią się one od siebie grubością i sposobem ułożenia klepek. Prawidłowo wykonany i zadbany parkiet może służyć nawet przez kilkadziesiąt lat – nie jest to jednak możliwe bez regularnego cyklinowania, które polega na zeszlifowaniu cienkiej warstwy podłogi. Ten prosty zabieg renowacyjny przywraca parkietowi dawną świeżość. Jednakże niekiedy nie warto decydować się na cyklinowanie parkietu – renowacja podłogi nie jest opłacalna wówczas, gdy jest ona bardzo zniszczona, np. przez pleśń lub inne choroby drzewa. W takiej sytuacji lepszą opcją jest zerwanie parkietu i położenie paneli.

Panele – kiedy są lepszą opcją niż cyklinowanie parkietu?

Podstawową zaletą paneli jest to, że nie wymagają one specjalnych zabiegów renowacyjnych, jak np. cyklinowanie, olejowanie czy lakierowanie. Są one również stosunkowo trwałe (pod warunkiem, że zdecydujemy się na panele drewniane). Droższe i dobre jakościowo panele mają kilka warstw, co sprawia, że są one odporne na wilgoć i niską temperaturę. Wbrew pozorom i tego, co się mówi o panelach nie jest to rozwiązanie kilkuletnie. Decydując się na grube panele ze szlachetnych gatunków drzew, możemy cieszyć się nieskazitelną podłogą nawet 30 lat. Wadą takiego rozwiązania jest koszt – za wysokojakościowe panele laminowane trzeba zapłacić nawet 120 zł/m2. Przy zakupie paneli podłogowych warto kierować się klasą ścieralności i używalności.