Converse w swojej najnowszej kolekcji Renew prezentuje modele: Renew Chuck 70 Knit, Run Star Hike Crater, Renew Chuck Taylor All Star Crater Knit - klasyki stworzone w nowej technologii zmierzającej w kierunku bezodpadowej i bezemisyjnej przyszłości. Podeszwy wszystkich poniższych modeli wykonane zostały w około 12% ze skrawków gumy pochodzącej z recyklingu – są to skrawki pozostałe z procesu produkcji obuwia! – zrównoważona klasyka przeprojektowana z myślą o bezodpadowej i bezemisyjnej przyszłości.

Odważne linie i kolory ożywiają w tym sezonie znany już model Renew Chuck 70 Knit. Stworzone w duchu zrównoważonego rozwoju Converse męskie Renew Chuck 70 Knit wykonane zostały z przyszłościowej dzianiny inżynieryjnej, z kontrastującymi oczkami i podwyższoną podeszwą. Wysokiej jakości detale przyciągają uwagę, a oddychająca tkanina zapewnia stopie komfort na cały dzień.

Run Star Hike Crater to damska propozycja dla odważnych. Solidna podeszwa z zębatymi wypustkami na platformie zapewnia przyczepność. Cholewka buta w 100% wykonana została z płótna rPET- lekkiego i trwałego materiału pochodzącego z recyklingu i nadającego się do ponownego przetworzenia. Podeszwa środkowa Crater Foam, również w 12% wykonana została ze skrawków gumy pochodzącej z recyklingu, a wkładka OrthoLite w aż 75% pochodzi z przetworzonych ponownie materiałów.

Kolejnym świeżym spojrzeniem na klasykę jest minimalistyczny męski Renew Chuck Taylor All Star Crater Knit. Elastyczna cholewka w 75% stworzona została z rPETzrównoważonej i oddychającej dzianiny. I w tym przypadku detale spotykają się przemyślanym projektem, w którym główną rolę odgrywa reinterpretacja naszywek Chucka Taylora na kostkę, także wyprodukowanych w 100% z rPET. Nakrapiana podeszwa Crater Foam, tak samo, jak w wypadku poprzedników wykonana została w około 12% z przetworzonych skrawków. Lekkie Renew Chuck Taylor All Star Crater Knit zostały wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu w co najmniej 35% w stosunku do masy całkowitej.

Nie musisz już wybierać między środowiskiem, a modą - Converse Renew to świadomy styl dla świadomych użytkowników. Kolekcja dostępna jest na www.converse.pl

