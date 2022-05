CHLOÉ NOMADE EAU DE PARFUM NATURELLE

Święta zbliżają się wielkimi krokami. To ostatni moment na zrobienie zakupów - co kupić w prezencie dla niej? Przedstawiamy nasze kosmetyczne prezenty idealne, z których ucieszy się każda kobieta. Oto one! 1. Zestaw SAMARITÉ GIFT SET DIVINE czyli DIVINE ELIXIR i DIVINE CREAM Ta Wielka Księga Pielęgnacji zawiera w sobie wszelką niezbędną wiedzę aby zadbać o Twoją skórę twarzy. Znajdziesz w niej produkty, które idealnie zaspokajają potrzeby cery w każdym wieku. Cena to 279,99 zł za ten piękny zestaw. 2. NEUTROGENA Hydro Boost czyli nawadniający booster serum do twarzy NEUTROGENA Hydro Boost zapewnia intensywne nawodnienie, które natychmiast dodaje skórze energii i zatrzymuje nawilżenie, zapewniając sprężystość i blask na cały dzień. Cena to 50,99 zł 3. Krem rozświetlający AMVI Cosmetics z witaminą B3 do twarzy Rozświetlający krem, który dba o Twoją skórę zapewniając jej wyjątkowy efekt glow. Dzięki użyciu czterech rodzajów drobinek rozświetlających krem idealnie sprawdzi się do każdej karnacji. Cena to 59,99 zł za opakowanie. 4. Serum przyspieszające wzrost rzęs Long4Lashes by Oceanic Fantastyczne serum do rzęs, które odżywia je i wspomaga ich wzrost. Dla każdej kobiety, która marzy o zniewalającym spojrzeniu. Przyspiesza wzrost rzęs, zagęszcza je, wzmacnia, poprawia ich kondycję, wydłuża ich życie i dogłębnie odżywia. Cena to ok. 40 zł za opakowanie. 5. Zestaw świąteczny od Estee Lauder , który zawiera piękne, pełne błysku produkty do makijażu, ale również produkty pielęgnacyjne. Brzmi jak idealny prezent! W skład zestawu wchodzą: Kissable Lip Shine Gloss - zastrzyk pięknego połysku i...