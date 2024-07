Historycy spierają się o to, kiedy powstała czekolada. Najprawdopodobniej miało to miejsce już trzy, cztery tysiące lat temu . Co do jednego nie ma wątpliwości – dziś trudno wyobrazić sobie świat bez czekolady. Jak pokazują badania, gości ona w niemal każdym polskim domu , a do zakupowego koszyka trafia minimum raz w tygodniu .. Mało kto wie jednak jak długą i skomplikowaną drogę przebywa ziarenko kakaowca, zanim stanie się integralną częścią uwielbianego na całym świecie przysmaku. Uprawa kakao nie jest prosta i wiąże się z wyzwaniami. Dlatego Mars Wrigley koncentruje wysiłki, żeby surowiec ten był pozyskiwany w sposób odpowiedzialny, by mogły się nim cieszyć kolejne pokolenia.

Kakao jest wymagające…

Sztuka uprawy kakao jest wymagająca. W społecznościach rolniczych jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. Drzewka kakaowca rosną jedynie w bardzo specyficznym klimacie – w pasie terenu o 18° na północ i południe od równika. Służy im cień palm kokosowych lub bananowców, które chronią je także przed nadmiernym wiatrem. Po zbiorach owoce zostają poddane procesowi fermentacji, który wydobywa z nich głęboki smak i kolor. Następnie, aby uwolnić, aromat ziarna są suszone w promieniach słońca.

Rozgryź produkcję czekolady!

W Janaszówku, niedaleko Sochaczewa, znajduje się jedna z kluczowych fabryk wyrobów czekoladowych Mars Wrigley w Europie zatrudniająca blisko 600 pracowników i eksportująca słodycze na ponad 40 rynków. To do niej trafia wstępnie poddana obróbce pasta kakaowa, z której eksperci Mars Wrigley mogą wyczarować kultowe przysmaki. Początkowo scala się ją z odpowiedniej jakości mlekiem oraz cukrem, a połączenie smaków jest wzmocnione poprzez proces rozdrabniania wszystkich składników do wielkości cząstek mierzonych w mikrometrach. Ten etap nadaje czekoladzie wyjątkową gładkość. Następnie czekolada jest konszowana, czyli poddana zaawansowanemu, kilkugodzinnemu procesowi mieszania, który sprawia, że smaki składników zaczynają się przenikać, a czekolada jest płynna i gładka.

Kolejnym ważnym procesem jest temperowanie, które przeprowadzane jest w urządzeniach nazywanych temperówkami. Nazwa procesu pochodzi od angielskiego tempering, czyli hartowanie. Polega on na początkowym szybkim schłodzeniu, a później delikatnym podgrzaniu. Doprowadza to czekoladę do końcowej struktury oraz do nadania jej połysku i kruchości. Temperowanie sprawia, że czekolada nie topi się w temperaturze pokojowej, a pełnię aromatu uwalnia na języku. Na sam koniec produkt należy jeszcze raz ostatecznie schłodzić, aby przybrał on ostateczną postać oraz nienaganną prezentację.

"Cały ten proces pokazuje, jak Mars Wrigley kultywuje tradycyjny sposób produkcji czekolady, czyli mieszanie i rozdrabnianie jej składników tak, by otrzymać niepowtarzalną konsystencję, smak oraz aromat. Każda marka Mars Wrigley posiada unikalną strukturę i specyfikę produkcji, a każda z receptur ma wyjątkową teksturę, smak, a nawet historię"– tłumaczy Tomasz Haber, Kierownik Projektu w fabryce wyrobów czekoladowych Mars Wrigley w Janaszówku.

Aby kakao wystarczyło dla kolejnych pokoleń…

Kakao jest źródłem dochodu dla ponad 350 000 rolników, od których Mars Wrigley pozyskuje surowiec niezbędny dla produkcji czekolady będącej najważniejszym składnikiem słodyczy kultowych marek jak Snickers®, Twix®, Milky Way®, M&M’s® czy Maltesers®. Dlatego właśnie Mars realizuje globalny program „Kakao dla Pokoleń” (ang. Cocoa for Generations). Strategia ta opiera się na systemowych rozwiązaniach w 3 obszarach:

Poprawie poszanowania praw człowieka – m.in. poprzez wzmacnianie społecznej i ekonomicznej pozycji kobiet, monitorowanie i zapobieganie pracy dzieci oraz zwiększanie dostępu do wysokiej jakości edukacji i możliwości rozwoju.

– m.in. poprzez wzmacnianie społecznej i ekonomicznej pozycji kobiet, monitorowanie i zapobieganie pracy dzieci oraz zwiększanie dostępu do wysokiej jakości edukacji i możliwości rozwoju. Ochrona środowiska – poprzez budowanie łańcucha dostaw bez wylesiania (dla 100% źródeł kakao do 2025 roku). Wprowadzenie szeregu przyjaznych dla klimatu rozwiązań z wykorzystaniem nowoczesnego rolnictwa, praktyk regeneracyjnych i nauki o ochronie upraw.

– poprzez budowanie łańcucha dostaw bez wylesiania (dla 100% źródeł kakao do 2025 roku). Wprowadzenie szeregu przyjaznych dla klimatu rozwiązań z wykorzystaniem nowoczesnego rolnictwa, praktyk regeneracyjnych i nauki o ochronie upraw. Wzmacnianie źródeł dochodu rolników – Mars dzieli się z rolnikami swoimi najlepszymi praktykami i wspiera ich przedsiębiorczość.

Od 2023 roku 100% kakao kupowanego dla bezpośredniej działalności fabryk Mars Wrigley w całej Europie pochodzi z odpowiedzialnych źródeł. Firma zobowiązała się również do tego, aby do 2025 roku 100% globalnie wykorzystywanego kakao było pozyskiwane odpowiedzialnie.

"Kakao to najważniejszy surowiec, bez którego nie byłoby naszych kultowych produktów czekoladowych. Dlatego sposób w jaki je pozyskujemy jest dla nas szczególnie ważny. Mars Wrigley w 2018 roku, zdefiniował globalną strategię „Kakao dla Pokoleń”. Jej celem jest zapewnienie realnych trwałych i pozytywnych zmian w łańcuchu dostaw tego surowca. Działania, które podejmujemy pomagają zachować lasy, chronić dzieci i zwiększać dochody rolników. Wszystko po to, aby rodziny uprawiające kakao mogły dobrze prosperować." – podkreśla Monika Piekarska, kierowniczka ds. korporacyjnych.

