CCC, Sprandi i Young Leosia wspierają Dziewczyny!

Jest wydarzenie, które nie schodzi z afisza, nawet kiedy inne są odwoływane. Dzień na U to nieodłączne święto w kalendarzu każdej kobiety, którego nie da się wykreślić. To czas na to, by wykonać zalecane raz w roku badanie profilaktyczne i potwierdzić zdrowie swoich piersi. 15 października, w Dzień Zdrowia Piersi, startuje kolejna edycja kampanii Fundacji Rak'n'Roll w partnerstwie z Avon Kontra Rak Piersi, zachęcająca Polki do regularnych badań. W ostatnich miesiącach nowa rzeczywistość sprawia, że musimy anulować wiele naszych planów, wydarzeń i spotkań. Troska o zdrowie i dobre samopoczucie to jednak coś, czego nie warto przekładać na później. Właśnie dlatego w tym roku, już po raz kolejny, Fundacja Rak’n’Roll i Avon Kontra Rak Piersi ruszają z inicjatywą zachęcającą kobiety do profilaktycznych badań USG i zadbania o swoje zdrowie. Wszyscy wciąż próbujemy odnaleźć się w odmienności 2020 roku i pandemii krzyżującej nasze plany. Odwołane koncerty, wyjazdy, spotkania ze znajomymi. Jest jednak wydarzenie, którego nie tylko nie musimy wykreślać z naszych kalendarzy, a wręcz warto zakreślić je sobie na czerwono – Dzień na U, czyli czas, w którym najważniejsze jest nasze zdrowie i samopoczucie. To dzień, w którym zrobimy USG, by potwierdzić zdrowie swoich piersi. Badanie USG jest całkowicie bezbolesne i trwa zaledwie kilkanaście minut. To nasze kobiece święto, z którego warto skorzystać – przekonuje Joanna Rokoszewska-Łojko z Fundacji Rak’n’Roll. Do celebracji swojego Dnia na U w tym roku dołączyło wiele gwiazd: Aleksandra Hamkało, Joanna Jabłczyńska, Barbara Wrońska, Ania Markowska i Ida Nowakowska. Dziewczyny przekonują, że troska o siebie i profilaktyka to coś, co w swoich planach warto uwzględniać zawsze na pierwszym miejscu. Ty też dodaj do kalendarza...