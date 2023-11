Siódma odsłona międzynarodowej inicjatywy Campari trwać będzie od 24 do 30 czerwca 2019 r. W jej ramach lokale na całym świecie będą promować koktajl Negroni bazujący na legendarnym, włoskim aperitifie, jednocześnie angażując się w zbieranie środków na wybrane cele dobroczynne.

Negroni Week - co będzie się działo?

Campari po raz kolejny rozpoczyna Negroni Week, którego celem jest celebracja legendarnego i historycznego koktajlu Negroni. Negroni Week jest międzynarodową inicjatywą charytatywną, która potrwa od 24 do 30 czerwca w barach, restauracjach i punktach sprzedaży detalicznej na całym świecie, przekazując moc fundraisingu w ręce barmanów, ich barów oraz fanów Negroni w intencji zbiórki na ponad 40 celów charytatywnych. W tym roku Negroni Week ma jeszcze bardziej doniosły charakter - 2019 r. to setna rocznica powstania najpopularniejszego drinka bazującego na Campari – Negroni. Jest to więc idealna okazja, by wznieść toast za dobroczynność i posmakować wyjątkowych twistów na bazie legendarnego, włoskiego koktajlu!

Uroczysty start świętowania tegorocznej odsłony Negroni Week będzie mieć miejsce 24 czerwca we Florencji. Nie jest to przypadek, ponieważ to właśnie w tym mieście, w Caffé Cassoni, sto lat temu po raz pierwszy przyrządzono Negroni. Hrabia Camillo Negroni poprosił barmana Fosco Scarcelliego, by ten podał mu mocniejszą wersję jego ulubionego koktajlu, Americano, zastępując wodę sodową odrobiną ginu. Scarselli udekorował dodatkowo szklankę plasterkiem pomarańczy (zamiast cytryny) i w ten sposób narodziło się, kultowe już, Negroni.

Akcja charytatywna podczas Negroni Week

Negroni Week został po raz pierwszy zorganizowany w 2013 r. - wzięło w nim wówczas udział około stu barów. W ubiegłym roku w wydarzeniu uczestniczyło niemal 10 tys. lokali w 87 krajach, w tym w Polsce. Zebrano w sumie prawie 600 tys. USD na wybrane cele dobroczynne, dzięki czemu kwota zebrana od początku istnienia inicjatywy przekroczyła już 2 mln USD. Na te cele zbierane są pieniądze:

W tym roku atrakcje zorganizowane w ramach Negroni Week ponownie skupią się wokół sesji barmańskich w lokalach. Organizować je będą najlepsi na świecie przedstawiciele świata miksologii, w tym tzw. „red hands”, czyli barmani, którzy wzięli udział w zorganizowanej na początku tego roku kampanii Campari Red Diaries. W ramach tych sesji podawane będzie klasyczne Negroni oraz różne jego wariacje, pokazujące uniwersalność Campari, jako głównego składnika tego koktajlu.

Campari to współczesny, przyciągający uwagę klasyk. Receptura, która pozostaje niezmieniona, powstała w Novarze w 1860 r. i jest podstawą kilku najbardziej znanych na świecie koktajli. Campari to napój alkoholowy uzyskiwany z naparu z gorzkich ziół, aromatycznych roślin oraz owoców zmieszanych z alkoholem i wodą. Dzięki żywemu, czerwonemu kolorowi, intensywnym aromatom i inspirującemu smakowi Campari stanowi od zawsze synonim intrygującej przyjemności, rozwijającej się w urzekające smakowe doświadczenie. Wartości te uczyniły markę Campari sławną na całym świecie jako symbol pełnego pasji włoskiego stylu i doskonałości.

Więcej informacji o lokalach biorących udział w wydarzeniu oraz atrakcjach odbywających się w poszczególnych miastach można uzyskać odwiedzając stronę internetową oraz śledząc markę Campari w mediach społecznościowych.

