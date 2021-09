Być jak Cindy – Sprandi oddaje hołd latom 90. w najnowszej kampanii z Taylor Hill

Zbliżające się Święta to czas pełen magii, ciepła i niezapomnianych chwil, dzielonych z najbliższymi. I to właśnie one stały się głównym tematem świątecznej kampanii Lasocki, Winter Stories, prezentowanej przez CCC. Chcąc podkreśli wartość prawdziwych emocji oraz łączących nas z bliskimi relacji, marka zaprasza nas w wyjątkową podróż. Składająca się z czterech odcinków, świąteczna kampania Lasocki i CCC Winter Stories, pozwala nam zajrze do czterech różnych okien pięknej, starej kamienicy, by pozna różnorodne, świąteczne historie toczące się za każdym z nich. Motyw, jak w kalendarzu adwentowym, pozwala uchyli okiennice i sprawdzi , jakie sceny się za nimi rozgrywają. Bajeczna kampania wyreżyserowana została przez Alvaro Colom, który w przeszłości realizował filmy dla największych domów mody, w tym dla Diora, Saint Laurent, Burberry czy Louis Vuitton. Space for Love W pierwszym pomieszczeniu, nazwanym Space for Love, wita nas szczęśliwa, wielopokoleniowa rodzina – rodzice, dzieci, dziadkowie. To opowieść o miłości, zaufaniu i wyjątkowo trwałych więziach. W roli pani domu, top modelka Edita Vilkevi iūtė, która uczestniczyła w pokazach największych domów mody, m.in. Balenciagi, Chanel czy Miu Miu. U jej boku, Jason Morgan, bohater pierwszych stron magazynów „L'Officiel”, „Numero” czy „Elle Man”. Space for Joy W drugim apartamencie, Space for Joy, czekają na nas dwie przyjaciółki, inspirujące it–girls. Prócz wzajemnej sympatii, łączy je zainteresowanie modą i najnowszymi trendami. Lubią eksperymentowa ze stylem, a moda to dla nich synonim wolności i dobrej zabawy. W tym odcinku Winter Stories głównymi bohaterkami są modelki – Birgit Kos, która pracowała m.in. dla Toma Forda oraz Loane Normand, wcześniej...