Boston terrier to pies skoczny, energiczny, przyjacielski i towarzyski. Uwielbia towarzystwo i źle znosi samotność. Nie powinien zostawać sam przez wiele godzin. To inteligentny, chętny do nauki przyjaciel rodziny.

Boston terrier to pies do towarzystwa – wesoły i łagodny wobec ludzi. Pochodzi jednak od psów, które uchodzą za trudne w wychowaniu – bulteriera i american staffordshire terriera. Osobniki tych ras, gdy są źle wychowane, mają skłonności do kłótni z innymi psami i agresywnych zachowań wobec ludzi. Mimo to boston terrier nie odziedziczył po przodkach podobnych skłonności i jest psem pogodnym, miłym i przyjaźnie nastawionym do dzieci oraz dorosłych.

Charakter boston terriera

Boston terriery są psami, które bardzo mocno przywiązują się do swoich właścicieli. Kochają spędzać z nimi czas, bawiąc się i ucząc nowych sztuczek. Lubią zwracać na siebie uwagę, przynosząc zabawki, zaczepiając i zachęcając do zabawy. Nie są jednak natarczywe – szybko uczą się posłuszeństwa i reagują na komendy.

Przedstawiciele tej rasy nie powinni zostawać bez towarzystwa przez długie godziny, ponieważ może to źle wpływać na ich psychikę. Zdarzają się przypadki, że z nudów i samotności bostony mogą zniszczyć przedmioty, które znajdują się w ich zasięgu.

Boston terriery są czworonogami niezwykle aktywnymi, które potrzebują sporo ruchu. Są też inteligentne, ciekawskie, czujne i łatwo przystosowują się do nowych warunków. Będą szczęśliwe zarówno w domu z ogrodem, jak i mieszkaniu w bloku – pod warunkiem, że właściciele zapewnią im wystarczającą dawkę ruchu oraz poświęcą czas na zabawę i szkolenie.

Wygląd bostonów

Boston terier jest psem niewielkich rozmiarów, a mimo to umięśnionym i silnym, o atletycznej sylwetce. Ma niewielką głowę ze spłaszczoną kufą, okrągłe oczy i sterczące uszy. Jego nogi są szczupłe, a tyle łapy dłuższe od przednich i lekko pochylone. Boston terriery to psy zwinne, energiczne i skoczne – potrafią podskoczyć naprawdę wysoko.

Zdrowie i pielęgnacja

Bostony to psy z reguły o dobrym zdrowiu, jednak zdarza się, że spotykają je pewne schorzenia i dolegliwości. Do najczęściej spotykanych należą:

choroby oczu – zaćma młodzieńcza, jaskra, owrzodzenia rogówki,

– zaćma młodzieńcza, jaskra, owrzodzenia rogówki, wypadające rzepki, dysplazja stawów biodrowych,

wydłużone podniebienie miękkie, powodujące problemy z oddychaniem,

zapadnięcie tchawicy.

Boston terriery dobrze znoszą wysokie temperatury, jednak należy chronić je przed długotrwałym przebywaniem na słońcu. Są to psy wrażliwe na zimno.

Pielęgnacja psów rasy boston terrier nie jest trudna. Warto raz na jakiś czas wyczesać sierść pupila gumowym grzebieniem (w okresie linienia warto robić to codzienne). Kąpać psa należy, gdy zajdzie taka potrzeba. Regularnie trzeba przycinać mu pazury, kontrolować kamień nazębny, uszy oraz oczy.

Boston terrier to doskonały towarzysz zarówno dla dzieci, jak i dorosłych. Jest lojalny i wierny, ale potrzebuje sporo uwagi i towarzystwa. Sprawdzi się więc w domach, w których właściciele mogą poświęcić mu czas i zapewnić towarzystwo przez większość dnia.