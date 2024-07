Aby pokazać specjalnie przygotowany BIG BOARD SHOW, organizatorzy zaprosili wszystkich gości do AVE PARK – modnego parku skateboardowego w Warszawie. To tam odbyła się prezentacja nowego dania Subway® – BIG SUB z klopsikami w sosie Marinara. Wyjątkowa propozycja, dostępna już we wszystkich restauracjach w całej Polsce, zaspokoi nawet największy głód!

Reklama

BIG SUB z klopsikami w sosie Marinara i BIG BOARD SHOW to idealne połączenie nawiązujące do wielkości premierowego Suba. Długi, trzydziestocentymetrowy, smakowity posiłek przyrządzony na ciepło może być z łatwością traktowany jako danie obiadowe, zwłaszcza że jest połączeniem słynnych na całym świecie klopsików w sosie Marinara z dowolnie wybranym pieczywem wypiekanym w Subway®.

Dla tej smacznej nowości wszyscy goście zebrali się, by podziwiać popisy tancerzy, longboardzistek i niesamowite tricki na desce w wykonaniu Tomasza Ziółkowskiego.

Mat. prasowe

Cały pokaz wyreżyserowała Anna Jujka, znana wszystkim z telewizyjnego programu „Got to Dance”. Pyszne propozycje od Subway® były rozwożone przez profesjonalne kelnerki na wrotkach, które idealnie wpisały się w klimat proponowany przez organizatorów.

Subway Big Board Show była to uczta nie tylko dla podniebienia, ale i dla oka. Taniec, deskorolka i longboard doskonale łączyły się i tworzyły smaczną całość niczym przenikające się składniki Big Suba – mówi Anna Jujka, choreografka pokazu.

Mat. prasowe

Było wyjątkowo, ekscytująco i oczywiście smacznie, a wszystko to dzięki nowości dostępnej już dla każdego w restauracjach Subway®.

Zobacz także

Składniki BIG SUB w Subway®:

Długa wersja 30 cm – 8 klopsików z mielonego mięsa wieprzowego, marynowanego przez dwa dni w sosie Marinara, ser mozzarella i cheddar, świeże warzywa i pieczywo według uznania.

Reklama

Mała wersja 15 cm – 4 klopsiki marynowane przez dwa dni we włoskim sosie Marinara, świeżo wypiekane pieczywo, ser mozzarella i cheddar, świeże warzywa i pieczywo według uznania.

Mat. prasowe

Mat. prasowe