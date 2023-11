Bezdech senny polega na zaburzonym przepływie powietrza przez drogi oddechowe podczas snu. Jego przyczynami mogą być nieprawidłowości anatomiczne w obrębie górnego odcinka dróg oddechowych. Choroba częściej występuje u osób otyłych oraz z nieleczoną niedoczynnością tarczycy.

Bezdech senny jest chorobą charakteryzującą się nawracającymi epizodami ograniczenia lub zatrzymania przepływu powietrza przez górny odcinek dróg oddechowych. U chorego występują objawy nocne, takie jak głośne chrapanie oraz dzienne – wzmożona senność i zmęczenie.

Na czym polega bezdech senny?

Obturacyjny bezdech senny jest chorobą, która polega na wielokrotnym i powtarzającym się występowaniu w trakcie snu epizodów zupełnego braku lub niewystarczającego przepływu powietrza przez odcinek górnych dróg oddechowych na poziomie gardła. Skutkiem tego jest pojawienie się u osoby chorej bezdechów oraz spłycenia oddychania. W trakcie trwania bezdechu dochodzi do wzmożonej pracy mięśni oddechowych, które dążą do zlikwidowania przeszkody w przepływie powietrza. Prowadzi to do szybkiego spadku poziomu tlenu i jednoczesnego wzrostu stężenia dwutlenku węgla. Konsekwencją jest podwyższenie się ciśnienia tętniczego krwi, przyspieszenie pracy serca i nagłe przebudzenie się osoby chorej, która często nie jest tego świadoma. Częste przebudzenia w trakcie snu powodują niewysypianie się, a wraz z tym wiele dolegliwości w ciągu dnia.

Przyczyny i czynniki ryzyka obturacyjnego bezdechu sennego

Przyczynami obturacyjnego bezdechu sennego mogą być nieprawidłowości w budowie górnych dróg oddechowych. Zalicza się do nich: skrzywioną przegrodę nosową, polipy, przerost migdałków podniebiennych oraz wrodzone nieprawidłowości w budowie żuchwy. Czynnikami sprzyjającymi rozwojowi choroby są: otyłość, palenie tytoniu, nadmierne spożycie alkoholu, nadużywanie środków nasennych i uspakajających, a także nieleczona niedoczynność tarczycy. U osób ze zdiagnozowanym bezdechem sennym częściej występują choroby układu krążenia oraz serca, takie jak: nadciśnienie tętnicze, choroba niedokrwienna mięśnia sercowego, zwał serca oraz udar mózgu.

Objawy nocne i dzienne bezdechu sennego

Objawy występujące u osób z obturacyjnych bezdechem sennym dzieli się na noce oraz dzienne. Symptomami towarzyszącymi chorym w ciągu nocy zalicza się:

głośne i nieregularne chrapanie,

nagłe przebudzenia w trakcie snu powodujące przerywany, niespokojny sen, którym towarzyszy przyspieszony oddech i uczucie braku powietrza,

wzmożona potliwość podczas snu.

Objawy dzienne bezdechu sennego są głównie wywoływane przez nieświadome przebudzenia się w ciągu nocy. U osoby chorej pojawiają się poranne bóle głowy, wzmożona senność, zaburzenia koncentracji, uwagi i pamięci, uczucie zmęczenia oraz nadmierna drażliwość i nerwowość.

Jak leczyć obturacyjny bezdech senny?

Sposób leczenia bezdechu sennego jest uzależniony od przyczyny choroby oraz stopnia nasilenia objawów. Osoby z rozpoznaną łagodną postacią obturacyjnego bezdechu sennego powinny zmodyfikować swój dotychczasowy styl życia w celu wyeliminowania czynników sprzyjających chorobie, czyli palenia tytoniu, picia alkoholu, przyjmowania leków nasennych oraz otyłości. Specjalistyczne leczenie należy wdrożyć w przypadku ciężkiej i umiarkowanej postaci choroby. Zastosowanie mają protezy powietrzne, które likwidują bezdechy, chrapanie i przywracają prawidłowy sen. Przy nieprawidłowościach w budowie dróg oddechowych konieczne jest leczenie operacyjne.