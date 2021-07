Avon ponownie wspiera "Niebieską Linię"

Avon to coś więcej niż firma kosmetyczna – to realne wsparcie dla kobiet. Dlatego marka od wielu lat prowadzi w Polsce kampanię Avon Kontra Przemoc, podejmuje działania budujące świadomość na temat przemocy oraz wspiera takie inicjatywy jak „Niebieska Linia” dla ofiar i świadków tego zjawiska. Teraz pomaga po raz kolejny, przekazując 90 tys. zł dla Ogólnopolskiego Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia PTP.

Współpraca Avon z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” IPZ trwa od 2011 roku. Od tego czasu udało się zrealizować wiele inicjatyw edukacyjnych i prewencyjnych dotyczących przemocy oraz wspierających ofiary przemocy domowej. W tym roku marka po raz kolejny przeznaczyła środki finansowe w wysokości 65 tys. zł, które wesprą działalność dwóch poradni „Niebieskiej Linii” IPZ – telefonicznej i mailowej. Co więcej, Avon już dwunasty raz zorganizował bieg „Avon Kontra Przemoc – biegnij w Garwolinie”. W tym roku odbył się już bieg stacjonarny w Garwolinie, a do końca sierpnia trwa wakacyjne wyzwanie #KilometryPoMocy, do którego można dołączyć w aplikacji Strava. Za wspólne pokonanie 25 tys. kilometrów fabryka Avon w Garwolinie przekaże dodatkowe 25 tys. zł na rzecz „Niebieskiej Linii” Instytutu Psychologii Zdrowia.

Wiele kobiet doświadczających przemocy nigdy nie zgłasza tego problemu na policję. Z powodu strachu i wstydu boją się one otwarcie mówić o problemach, dlatego tak ważne jest, by ofiary i świadkowie przemocy mieli do kogo zwrócić się po pomoc w bezpieczny sposób, zachowując przy tym całkowitą anonimowość. Taką możliwość daje im właśnie „Niebieska Linia”. Misją Avon jest wspieranie kobiet, szczególnie tych doświadczających przemocy, dlatego już kolejny rok z rzędu przekazujemy środki na funkcjonowanie poradni telefonicznej i mailowej oraz organizujemy bieg w Garwolinie. Nie wyobrażamy sobie, by mogło być inaczej – mówi Agnieszka Isa, Dyrektor Generalna Avon Cosmetics Polska.

Bieg „Avon Kontra Przemoc – biegnij w Garwolinie” jest wyjątkowym wydarzeniem. Wspólnie pokonujemy swoje słabości i kolejne #KilometryPoMocy, by razem przeciwstawić się przemocy. To nie tylko wyraz solidarności z osobami dotkniętymi tym problemem, ale przede wszystkich realna pomoc. Wystarczy niewiele, jedynie dołączyć do wydarzenia i zarejestrować swój bieg, aby dołożyć swoją cegiełkę do wspólnej walki z tym zjawiskiem – dodaje Piotr Mikołajski, dyrektor fabryki Avon Operations Polska w Garwolinie.

Avon mówi „STOP” przemocy

Marka od 2008 roku prowadzi w Polsce kampanię Avon Kontra Przemoc, w ramach której podejmuje działania na rzecz zapobiegania przemocy domowej oraz przełamywania społecznego tabu. Avon od lat wspiera Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, przekazując środki na funkcjonowanie poradni telefonicznej i mailowej. Co więcej, w 2019 roku firma razem z fundacją.

Feminoteka uruchomili pierwszą przeciwprzemocową aplikację Avon Alert, która pozwala kobietom sięgać po pomoc w bezpieczny sposób, a w listopadzie 2020 roku (z okazji 16 Dni Akcji Przeciw Przemocy ze względu na Płeć) wspólnie przeprowadzili kampanię „Mów o tym głośno!”, która zwracała uwagę na różne przejawy przemocy domowej i szkodliwe przekonania panujące w społeczeństwie.

Misją Avon od blisko 135 lat jest tworzenie lepszego świata dla kobiet. Firma pomaga im wyrażać siebie, mówić odważnie o swoich marzeniach oraz spełniać się zawodowo, dając im możliwość pracy na własnych zasadach. Avon troszczy się również o ich zdrowie i bezpieczeństwo, działając w ramach programów Avon Kontra Rak Piersi i Avon Kontra Przemoc. Tylko od 2019 roku dofinansował ponad 13 000 badań USG piersi w Polsce. Firma wspiera także 4 linie pomocowe dla kobiet, które doświadczają przemocy. Ponadto wspólnie z Fundacją Feminoteka uruchomił pierwszą przeciwprzemocową aplikację Avon Alert, która pozwala sięgać po pomoc w bezpieczny sposób. Avon dba również o naszą planetę – m.in. walczy ze zmianami klimatycznymi, dba o zwierzęta oraz stara się wykorzystywać opakowania wykonane z surowców pozyskanych w zrównoważony sposób.