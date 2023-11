Niewielki balkon to wielkie wyzwanie dla każdego, kto chciałby w sposób funkcjonalny, ale i przyjemny dla oka zaaranżować go pod własne potrzeby. Już od pierwszych dni lata balkon staje się miejscem odpoczynku i relaksu, a nawet letnim miejscem spotkań ze znajomymi. Sporym wyzwaniem jest odpowiednie zaaranżowanie tej niewielkiej przestrzeni tak, żeby odpowiadała nam funkcjonalnie i wizualnie. Jak urządzić mały balkon? Na co zwrócić uwagę aranżując na nim miejsce wypoczynku? Oto kilka wskazówek.

Balkon w kwiatach

Przestrzeń balkonowa dla mieszkańców bloków w większych miejscowościach może być tym, czym jest ogród dla mieszkańców wsi. Wystarczy tylko zastosować kilka ciekawych i funkcjonalnych pomysłów, które pomogą stworzyć własny ogród na balkonie. Wystarczy niewiele, aby na małej przestrzeni stworzyć mały zakątek relaksu. Najistotniejszym elementem sprawienia sobie ogrodu na balkonie będzie oczywiście zadbanie o ulubione rośliny i kwiaty, które swoim wyglądem i zapachem umilą przebywanie w przestrzeni balkonowej i dodadzą jej uroku. Ciekawym kontrastem dla roślin na balkonie będzie prosta w montażu i jednocześnie efektownie wyglądająca rama z wypełniającą ją kratownicą, która spełni zadanie zarówno rzucającej się w oczy ozdoby, jak i przesłony i podpory dla kwiatów i roślin. Ramę można w prosty sposób upiększyć zawieszając na niej okrągłe doniczki Cozies M firmy Keter, których kolor i wykonanie świetnie wpasują się w design odpowiednio zaaranżowanego balkonu. A to wszystko kosztem niewielkiej przestrzeni!

Mały balkon nie znaczy gorszy

Nawet jeśli balkon jest niewielki, można w nim stworzyć przytulne miejsce do spędzania wolnych chwil. Wystarczy odrobina kreatywności, aby przemienić go w bardzo wygodne miejsce relaksu. W przypadku niewielkich przestrzeni należy dokładnie dobrać wielkość i ilość mebli, zaplanować ich wykorzystanie. Dzięki temu można maksymalnie wykorzystać powierzchnię balkonu. Przykładem kompaktowych rozwiązań mogą być meble wykonane z lekkiego tworzywa polipropylenowego które są odporne na warunki atmosferyczne i działanie promieni UV. Idealnym rozwiązaniem będzie zestaw meblowy Salvador Balcony Set firmy Keter, do którego dołączony jest niewielki, acz praktyczny stolik kawowy. By stworzyć przytulny nastrój w aranżacji małego balkonu, siedziska foteli warto wyłożyć miękkimi poduchami w kolorowych poszewkach.

Funkcjonalnym i wygodnym zestawem akcesoriów balkonowych będą pufy, które obecnie są nowoczesną odpowiedzią na tradycyjne meble. Można ułożyć się na nich na zewnątrz a w chłodne dni przenieść je do salonu. Te nowoczesne meble balkonowe zadziwiają designem, a jednocześnie sprzyjają komfortowi wypoczynku.

Balkon miejsce spotkań z przyjaciółmi i rodziną

Właściciele bardziej przestronnych balkonów mogą sobie pozwolić na odrobinę szaleństwa. Takie otwarte przestrzenie pozwalają na stworzenie miejsca, które będzie pełniło funkcję zarówno ozdobną, jak i użytkową. „Przedłużeniem” domu jest tu strefa wypoczynku – w ciepłe dni miejsce to może z powodzeniem służyć za dodatkowe pomieszczenie do odpoczynku lub spotkania ze znajomymi. Kluczowe będzie tu przygotowanie wygodnych siedzisk, sof i stolika, przy których będzie można spędzić czas w szerszym gronie. Wybierając meble balkonowe musimy jednak pamiętać nie tylko o tym, by były wygodne, ale także funkcjonalne. Kapryśna pogoda wystawia nasze meble na działanie takich warunków atmosferycznych jak wiatr, słońce czy deszcz. Dobrze jest więc zainwestować w takie, które będą na nie odporne bądź zadbać o meble wykonane z materiałów nie podatnych na zniszczenie

Schowki w aranżacji balkonu

Aranżując balkon, warto postawić na minimalizm i zadbać o miejsce do składowania balkonowych akcesoriów – koców lub poduszek. Na rynku dostępna jest szeroka gama skrzyni i schowków. Umieszczając w nich podręczne przedmioty zaoszczędzimy miejsce i łatwo utrzymamy porządek. Wybierając skrzynię Circa Wood firmy Keter zyskamy poza skrzynią – praktyczny stolik lub siedzisko. Jest to świetne rozwiązanie na mały balkon.