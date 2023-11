Andrzejki to ostatni czas na huczną zabawę przed Adwentem. Magiczne święto wróżb i przepowiedni obchodzi się pod koniec listopada. Tradycja nocy andrzejkowej jest pielęgnowana w Polsce już od setek lat. Kiedy będziemy obchodzić Andrzejki w 2019 roku i skąd tak właściwie się wywodzą?

Andrzejki 2019 - kiedy obchodzimy?

Andrzejki to tradycyjny wieczór wróżb, który co roku wypada tego samego dnia w wigilię Świętego Andrzeja. Jest to noc z 29 na 30 listopada, w tym roku będziemy je świętować w piątek. Po nocnej zabawie nadchodzi czas Adwentu, podczas którego nie powinno się urządzać hucznych zabaw. Imprezy andrzejkowe najczęściej organizuje się wieczorem, ta pora dnia to doskonały czas na wróżby i magiczne atrakcje.

Skąd się wywodzą Andrzejki?

Dawniej wieczór andrzejkowy był przeznaczony jedynie dla panien i miał pomóc w znalezieniu przyszłego małżonka. Św. Andrzeja uznawano za patrona kobiet, które chcą zmienić stan cywilny. Wszystkie wróżby miały przybliżyć postać przyszłego męża.

W noc świętego Andrzeja panny wychodziły przed dom, aby posłuchać wycia psów. Przyszły narzeczony miał przyjść ze strony, z której nadchodziły dźwięki. Popularną wróżbą było również przepowiadanie imienia przyszłego ukochanego. Pierwszym sposobem było rzucanie obierek jabłka, które miały ułożyć pierwszą literę imienia mężczyzny. Kobiety tworzyły również kartkę z różnymi imionami, w którą wbijało się szpilkę, wskazującą imię przyszłego małżonka.

Choć mężczyźni nie mogli brać udziału w Andrzejkach, to było dla nich przeznaczone inne święto - Katarzynki, które wypadały w nocy z 24 na 25 listopada.

Pochodzenie Andrzejek nie jest dokładnie znane. Niektórzy uważają, że wywodzą się one ze starożytnej Grecji, ze względu na etymologię słowa Andrzej - gr. Andress (andros - mężczyzna, aner – mąż). Jednakże snuje się także przypuszczenia, że mogło być to święto celtyckie lub starogermańskie.

Andrzejki w Polsce - od kiedy?

Pierwszy raz określenie Andrzejki pojawiło się w Polsce już w 1557 r. Użył go renesansowy pisarz i poeta Marcin Bielski w swojej sztuce teatralnej pt. „Komedyjka Justyna i Konstancyjej". Tak więc można uznać, że andrzejkowe wróżby praktykowane są w Polsce już od XVI w.