8 marca to Dzień DLA Kobiet! Dołącz do ogólnopolskiej zbiórki pieniędzy Polskiego Czerwonego Krzyża

Świąteczna zbiórka żywności w 2016 roku pozwoliła na zebranie ponad 825 ton produktów spożywczych, a Szlachetna Paczka dotarła do prawie 19 tys. rodzin. Pomaganie jest dziś tak proste, że wystarczy odrobina dobrej woli, by zrobić dobry uczynek. Przed świętami akcji charytatywnych jest znacznie więcej niż w jakimkolwiek innym okresie. Liczba Polaków, którzy się w nie włączają z roku na rok rośnie, zwiększają się także datki. Przedświąteczne akcje charytatywne: w jaki sposób można zostać darczyńcą? Pomaganie osobom w trudnej sytuacji materialnej i osobistej ułatwiają nowe technologie – przelew bankowy to najszybszy sposób, by kogoś uszczęśliwić. Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce zapewnia, że wystarczy 40 zł, by ufundować prezent dla jednego podopiecznego. Wiele osób, zamiast wpłacać pieniądze, kupuje świąteczne świece Caritas od ponad 20 lat rozprowadzane po parafiach w całej Polsce w ramach akcji Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. Poza tym prowadzone są różnego rodzaju aukcje (dzieł sztuki, ubrań sygnowanych marką Moda na Polskę), z których dochód zasila fundacje dobroczynne . Popularne stały się też formy wsparcia organizowane przez małe społeczności, np. motocyklistów spotykających się przed świętami na paradzie, podczas której zbierają upominki dla dzieci z domów dziecka i szpitali, a następnie – przebrani w stroje mikołajów – obdarowują maluchy. Świąteczna zbiórka żywności: kiedy jest organizowana i jak wziąć w niej udział? Co roku w sklepach odbywają się też zbiórki żywności – w specjalnych koszykach przy kasach można zostawić artykuły spożywcze dla potrzebujących z hospicjów, schronisk, noclegowni, domów samotnej matki. Wolontariusze zachęcają do ofiarowywania zwłaszcza takich...