5 rzeczy, które możesz zrobić dla siebie, żeby 2022 rok był jeszcze lepszy

2022 rok przeżyj, kierując się hasłem: „Będę dla siebie dobra”. Co to oznacza?

Dla każdej z nas coś innego, bo jesteśmy w różnych punktach życia i różne mamy plany oraz cele. Są jednak takie elementy naszej codzienności, które można uznać za uniwersalne, dobre dla naszego zdrowia i warte wprowadzenia do swojego życia niezależnie od wieku, zawodu i stanu konta – na przykład zadbanie o relacje z bliskimi, rzucenie palenia papierosów, robienie sobie małych przyjemności… Możliwości jest sporo, a więc do dzieła!

Gdy oglądasz zdjęcia publikowane przez gwiazdy w social mediach, widzisz wspaniałe domy, eleganckie przyjęcia, rajskie wakacje i piękne miejsca, które odwiedzają z przyjaciółmi. Myślisz sobie: „Moje życie nigdy nie będzie takie cudowne….”. A jednak, jak wiadomo, serwisy społecznościowe nie pokazują o nich całej prawdy. Owszem, gwiazdy bywają we wszystkich tych sytuacjach pokazanych na zdjęciach, ale z drugiej strony w wywiadach zdradzają, że nie wszystko w ich życiu jest takie wspaniałe. Selena Gomez wielokrotnie wspominała, że leczy stany depresyjne, Adele przy okazji promocji najnowszej płyty „30” wyznała, że wciąż nie może poradzić sobie z poczuciem winy po tym, jak odeszła od męża, a jej syn Angelo stracił pełną rodzinę. Zjawiskowa Kendall Jenner skarżyła się, że miewa ataki paniki, które budzą ją w nocy, zaś Sandra Bullock opowiedziała o tym, że wciąż się zmaga z zespołem stresu pourazowego, który się u niej pojawił po napadzie rabunkowym na jej dom… Wszystkie te gwiazdy po dramatycznych wyznaniach mówiły jedno – uczucie szczęścia daje im to samo, co wszystkim: czas spędzony z przyjaciółmi, ulubiony sport, dobre jedzenie czy życie bez nałogów… Weź z nich przykład i spraw, by 2022 rok był najlepszy z możliwych. Oto pięć rzeczy, które możesz zrobić, by przekuć tę teorię w praktykę.

Rzuć papierosy

O tym, jak wiele zyskasz, rozstając się z papierosami, można by mówić bardzo długo. Szkodliwe substancje znajdujące się w dymie papierosowym poważnie zatruwają organizm. Rzeczony dym zawiera 7 tys. związków chemicznych, w tym niemal 100 związków szkodliwych, z których ok. 70 ma działanie rakotwórcze. Do tego dochodzą jeszcze substancje smoliste, takie jak tlenek węgla, cyjanowodór czy smoła… Zatem papierosowa „chmura”, którą palacz wdycha przy każdym zaciągnięciu się papierosem, negatywnie wpływa m.in. na stan układu krążenia, zwiększa ryzyko chorób nowotworowych, chorób serca, układu oddechowego, ale też… przyspiesza powstawanie zmarszczek, obniża libido, nie wspominając o nieprzyjemnym zapachu, jaki zostawia palenie papierosów na dłoniach, włosach, ubraniach i w otoczeniu palaczy. Ta lista jest bardzo długa. Choć etap rozstawania się z tym uzależnieniem jest trudny dla palacza, to późniejsze plusy dla jego zdrowia są bezdyskusyjne. Dlatego zawsze warto zawalczyć o życie bez papierosa. Jeśli jednak wiele razy prowadziłaś tę walkę, ale kończyła się ona sromotną klęską – możesz rozważyć przejście na produkty uznawane za mniej ryzykowne dla zdrowia, czyli alternatywne systemy dostarczania nikotyny – na przykład podgrzewacze tytoniu (do urządzeń tego typu należy m.in. lil SOLID 2.0), czy elektroniczne papierosy. Pozwalają one zatwardziałemu palaczowi zaspokoić głód nikotynowy oraz zapewnić całą otoczkę behawioralną, jednak nie wytwarzają toksycznego dymu (tak jak klasyczny papieros) – tylko prawie bezwonny aerozol z nikotyną. Dzieje się tak dlatego, że został w nich całkowicie wyeliminowany proces spalania tytoniu (podgrzewacze podgrzewają tytoń, a e-papierosy płyn), przez co nie powstaje wyżej wspomniany dym ani substancje smoliste. Jednak te rozwiązania również nie pozostają neutralne dla zdrowia, choć mogą być kompromisem dla tych, którzy nie potrafią rzucić papierosów. Dlatego naprawdę dobra będziesz dla siebie tylko wtedy, gdy całkowicie zrezygnujesz z nałogu.

AdobeStock

Postaw na jedzenie, które cię uszczęśliwi

Dobrej jakości jedzenie poprawia komfort życia. Wydaje ci się to pustym sloganem? Niesłusznie. Są takie produkty, które wpływają na poczucie zadowolenia z siebie. Przykład pierwszy z brzegu – gorzka czekolada, a dokładnie zawarte w niej kakao, podwyższa poziom serotoniny, czyli tzw. hormonu szczęścia. Takie samo działanie mają składniki zawarte w tłustych rybach, orzechach włoskich, ananasie i bananach. Kolejny przykład – ekologiczne, nisko przetworzone jedzenie, które nie zawiera chemicznych barwników i konserwantów. Nie tylko jest bardziej wartościowe, ale także poprawia sylwetkę i wygląd cery. Zapewne wiesz, że za większość stanów zapalnych na skórze i pojawiających się na niej niedoskonałości odpowiadają właśnie wszelkie utrwalacze i inne substancje, które są dodawane do dań typu fast food i przemysłowo produkowanych słodyczy. Jeśli już mówimy o cukrze, jego nadmiar w diecie także wpływa na twoje samopoczucie i funkcjonowanie organizmu. Przez chwilę daje przyjemność, a na dłuższą metę przyczynia się do stanów niepokoju czy nieuzasadnionego rozdrażnienia, no i oczywiście dodatkowych kilogramów.

AdobeStock

Pozbądź się pożeracza czasu

Tak jak wiele osób narzekasz, że kompletnie nie masz na nic czasu, więc nie możesz realizować swoich pasji ani robić ciekawych rzeczy? Tylko zapewne zapominasz o tym, ile godzin tygodniowo pochłania ci przeglądanie mediów społecznościowych albo oglądanie „śmiesznych” filmików w internecie. Nie przyznajesz się przed sobą, ile czasu spędzasz przed telewizorem, przeskakując z kanału na kanał, a gdyby ktoś zapytał: „Co oglądałaś?”, to trudno by ci było sobie przypomnieć. A snucie się po centrum handlowym, przeglądanie w sklepach internetowych ubrań albo gadżetów do domu, kolejne seriale, oglądane jeden za drugim? Każdy ma swoje pożeracze czasu, albo te wymienione, albo jakieś inne. Wystarczy, że pozbędziesz się choć jednego z nich, a nagle zyskasz czas, który możesz poświęcić na coś, co zawsze chciałaś robić, tylko… nie miałaś kiedy.

AdobeStock

Wybierz sobie jedno marzenie, które spełnisz w tym roku

Dlaczego tylko jedno? Od czegoś trzeba zacząć! Jeśli lista będzie długa, skończy się jak zawsze – nie zrealizujesz żadnego. Jeśli będzie na niej tylko jedno marzenie, zyskasz jasno wytyczony cel, na którym możesz się skoncentrować. Możesz w to powątpiewać, ale naprawdę pomaga napisanie sobie tego marzenia na kartce położonej lub powieszonej w takim miejscu, które pozwoli ci na nią od czasu do czasu (najlepiej codziennie) zerkać. I nigdy nie myśl, że ci się nie uda, nawet jeśli inni będą ci to powtarzać. Marzenia miewamy różne, więc ty sama najlepiej wiesz, jakie kroki musisz zrobić, by spełnić swoje. Gdy masz plan i determinację, uda ci się – bo komu, jak nie tobie?

Rób sobie małe przyjemności

Ciężko pracujesz, oszczędzasz na wakacje, dbasz o dom, rodzinę, psa i świnkę morską… A gdzie w tym codziennym pędzie jesteś ty sama? Wiele kobiet ma skłonność do tego, by swoje potrzeby spychać na ostatni plan, a wewnątrz mają poczucie krzywdy i czują się niedocenione. A przecież wcale nie trzeba wiele, by czerpać radość z codzienności. Jak to zrobić? Najprościej, jak się da. Nie oszczędzaj na dobrej kawie, jeśli jedną z twoich przyjemności jest właśnie chwila z filiżanką wypełnioną aromatycznym naparem. Dom się nie zawali, jeśli sobotnie popołudnie poświęcisz na wycieczkę do kina lub plotki z przyjaciółką, a nie sprzątanie w szafkach. Nie tylko ty umiesz obsługiwać pralkę i zmywarkę, daj się wykazać innym, zaś zaoszczędzone godziny przeznacz na to, przy czym najbardziej lubisz się relaksować. Takie przykłady można mnożyć, ale tak naprawdę chodzi tu o to, byś miała dla siebie czas, wykorzystywała go na miłe przeżycia i zachowała zdrowy balans między tym, co robisz dla innych, i tym, co możesz zrobić dla siebie.