Ciepłe dni to okres, kiedy nasza pielęgnacja i makijaż zyskują zupełnie nowy rytm. Gdy temperatury rosną, chętniej sięgamy po lżejsze formuły, naturalne rozświetlenie, skuteczne nawilżenie i szybkie rozwiązania "na już". Wybierając produkty do letniej kosmetyczki, warto postawić na te, które nie tylko pięknie wyglądają, ale także realnie dbają o skórę, włosy i ogólną świeżość naszego looku.

Marka L’Oréal Paris doskonale rozumie potrzeby letniej pielęgnacji – w jej portfolio znajdziemy nowoczesne formuły, które działają szybko, skutecznie i… zapewniają efekty zgodne z trendami. Poniżej przedstawiamy kilka hitów, które warto mieć pod ręką w te wakacje.

Serum pod oczy z kompleksem 2,5% czystego kwasu hialuronowego i kofeiny

mat. prasowe

Letnie poranki bywają ciężkie – zwłaszcza po nieprzespanej nocy lub ekspozycji na słońce. Na ratunek przychodzi pierwsze serum pod oczy od L’Oréal Paris z kompleksem 2,5% czystego kwasu hialuronowego i kofeiny. Kwas hialuronowy intensywnie nawilża i wygładza drobne zmarszczki, a kofeina działa jak poranna kawa dla oczu – redukuje cienie i opuchliznę. Potrójny, chłodzący aplikator nie tylko ułatwia aplikację, ale również przyjemnie masuje delikatną skórę wokół oczu. Efekty są widoczne niemal od razu – spojrzenie staje się wypoczęte i świeże, nawet po nieprzespanej nocy.

Revitalift Filler – nawilżający żel-krem do cery tłustej i mieszanej

mat. prasowe

W upalne dni cera tłusta potrzebuje szczególnej troski. Nadmiar sebum, rozszerzone pory i utrata jędrności? Z tym wszystkim poradzi sobie Revitalift Filler – lekki żel-krem nawilżający, stworzony z myślą o skórze mieszanej i tłustej. Jego formuła z czystym kwasem hialuronowym dba o intensywne nawilżenie, a kwas salicylowy oczyszcza i zmniejsza pory oraz redukuje błyszczenie skóry nawet przez 8 godzin. Efekt? Skóra staje się bardziej jędrna, matowa i świeża – bez uczucia ciężkości.

Lumi Glotion – multifunkcyjny rozświetlacz o efekcie glow

Lato to idealny czas, by pozwolić swojej skórze błyszczeć! Lumi Glotion w odcieniu 903 Medium Glow to wszechstronny rozświetlacz w kremie, który możemy stosować na wiele sposobów – zamiast podkładu, wymieszany z kremem lub punktowo, jako klasyczny highlighter. Zapewnia zdrowy, słoneczny glow i aż 24-godzinne nawilżenie.

Lumi Le Glow – rozświetlacz w sztyfcie idealny w podróży

mat. prasowe

Na szybki retusz w ciągu dnia idealnie sprawdzi się Lumi Le Glow – rozświetlacz w wygodnym sztyfcie, który za jednym pociągnięciem dodaje cerze wielowymiarowego blasku. Jego kremowa formuła łatwo się rozprowadza, nie obciąża skóry i zapewnia długotrwały efekt świetlistej tafli – także na powiekach. Dostępny w kilku odcieniach, idealnie sprawdzi się zarówno do makijażu dziennego, jak i na wieczorne wyjścia.

Tusz do rzęs Big Deal

mat. prasowe

Zapewnia spektakularną objętość i precyzyjne rozdzielenie rzęs przy każdym pociągnięciu. Dzięki możliwości nakładania kolejnych warstw z łatwością uzyskamy zarówno naturalne podkreślenie, jak i efekt intensywnie pogrubionych oraz wydłużonych rzęs. To zasługa nowoczesnej technologii – innowacyjnej szczoteczki Cross-Conic o unikalnym przekroju, która równomiernie pogrubia i perfekcyjnie rozdziela każdą rzęsę oraz formuły Smoothinity odpowiedzialnej za wygładzenie rzęs warstwa po warstwie, bez grudek, zapewniając perfekcyjne wykończenie. To tusz, który naprawdę przyciąga spojrzenia.

Lumi Le Liquid Blush od L’Oréal Paris

mat. prasowe

Ten innowacyjny róż w płynie to klucz do efektu skóry muśniętej słońcem i naturalnie rozświetlonego wyglądu. Jego formuła została wzbogacona o drobinki odbijające światło, dzięki czemu subtelnie rozświetla skórę, dodając jej zdrowego blasku. Ma lekką, płynną formułaę, która gładko się rozprowadza i bez trudu blenduje, umożliwiając budowanie intensywności koloru według potrzeb. Róż optycznie modeluje twarz, nadając policzkom zdrowszy i bardziej wypoczęty wygląd.

Magic Retouch – korektor odrostów w sprayu

Wakacyjne wyjazdy nie zawsze pozwalają na wizytę u fryzjera, a słona i chlorowana woda potrafią wpłynąć na kolor włosów – dlatego warto mieć w kosmetyczce Magic Retouch – korektor do odrostów i siwych włosów w sprayu. Błyskawicznie retuszuje odrosty i utrzymuje aż do kolejnego mycia. To idealny sposób na perfekcyjną fryzurę nawet wtedy, gdy mamy tylko kilka minut do wyjścia.

Serum Hyaluron Plump – ekspresowa regeneracja włosów

mat. prasowe

Słońce, wiatr, morska woda – to wszystko sprawia, że latem nasze włosy potrzebują też jeszcze więcej nawilżenia. Serum Hyaluron Plump od L’Oréal Elseve działa jak intensywny zastrzyk nawilżenia – jego formuła z 2% Hialuronowym Kompleksem Pielęgnacyjnym sprawia, że kosmyki stają się pełniejsze, sprężyste i widocznie zdrowsze. Można je stosować zarówno na suche, jak i wilgotne włosy – kiedy tylko potrzebujemy odrobiny blasku i witalności.

Stylowa letnia kosmetyczka to taka, która łączy skuteczną pielęgnację z subtelnym, świeżym makijażem. Produkty L’Oréal Paris idealnie wpisują się w ten trend – nawilżają, rozświetlają, odświeżają i dbają o każdy aspekt naszego letniego looku. Na dodatek są łatwo dostępne w drogeriach.

