W tym roku wśród prezentów dla mężczyzn ceniących perfekcyjnie wystylizowany zarost znajdziemy trymer do brody Braun Series 9, a dla Panów golących się na gładko golarkę Braun Series 9 Pro+. Dla Pań - rewolucja w świecie domowej depilacji – depilator Braun Skin i·expert Smart IPL.

Dla niej: nawet 2 lata* gładkiej skóry bez wychodzenia z domu

Braun Skin i·expert Smart IPL – nowa era w świecie domowej depilacji

Depilator Braun Skin i·expert Smart IPL – to w pełni połączony z aplikacją mobilną system IPL, który naprawdę uczy się skóry i prowadzi użytkowniczkę krok po kroku przez całą sesję. Aplikacja niczym osobista kosmetyczka planuje indywidualny harmonogram zabiegów oraz wysyła informacje zwrotne w czasie rzeczywistym. Inteligentny sensor SkinPro 2.0 automatycznie dobiera intensywność błysku do odcienia skóry, gwarantując bezpieczeństwo i delikatność nawet na bardziej wrażliwych partiach ciała. Do tego imponująca szybkość urządzenia – do 125 błysków na minutę – pozwala wykonać pełny zabieg na całym ciele w około 10 minut. Efekty? Nawet 2 lata* gładkiej skóry, bez konieczność ciągłego golenia czy kosztownych wizyt w salonach kosmetycznych!

To prezent nowoczesny, luksusowy i maksymalnie praktyczny, idealny dla kobiet, które cenią komfort, widoczne efekty i bezkompromisową jakość. Twoja mama, siostra, partnerka lub przyjaciółka z całą pewnością go pokochają!

Dla niego: precyzja i perfekcja w codziennej pielęgnacji zarostu

Golarka Braun Series 9 Pro+ – Perfekcyjna gładkość i ochrona skóry

Braun Series 9 Pro+ to najbardziej zaawansowana golarka Braun – technologia premium zamknięta w eleganckiej, trwałej i wodoodpornej konstrukcji. Wyposażona w 5 zsynchronizowanych elementów ProShave oraz inteligentną technologię Pro SensoAdapt, która automatycznie dobiera moc do gęstości zarostu, oferując dokładne golenie do 0,00 mm. Jednocześnie jest wyjątkowo delikatna, dzięki technologii SkinGuard, która minimalizuje ryzyko podrażnień. Adaptacyjna głowica porusza się w zakresie 40° i perfekcyjnie dopasowuje do konturów twarzy, co czyni codzienny rytuał szybkim, komfortowym i niezwykle dokładnym. A dodając inteligentną stację SmartCare Center 6 w 1, która czyści, ładuje i suszy golarkę, a także dba o ostrza, czyni ją prezentem, który każdego dnia daje poczucie luksusu. Ta golarka to prezent dla mężczyzn, którzy cenią najwyższy standard golenia bez kompromisów.

Trymer do brody Braun BT9 – Profesjonalna precyzja i 100% kontroli

Trymer do brody Braun Series 9 to nowa definicja męskiej pielęgnacji zarostu. Wyposażony w ultrawytrzymałe ostrze ProBlade zachowujące dożywotnią ostrość i stworzone tak, by radzić sobie nawet z najtrudniejszymi włosami rosnącym różnych kierunkach, zapewnia pełną kontrolę stylizacji. Ponad 50 ustawień długości wybieranych z dokładnością do 0,25 mm pozwala osiągnąć dokładnie taki efekt, jakiego obdarowany mężczyzna oczekuje – od idealnie skróconego zarostu, po subtelnie cieniowane wykończenia. To urządzenie, które zachwyca nie tylko możliwościami, lecz także wykonaniem – eleganckie, trwałe i stworzone po to, by służyć przez lata. To Idealny prezent dla mężczyzn ceniących niezawodną precyzję i stylowy wygląd zarostu - niczym po wizycie barbera, ale bez wychodzenia z domu!

IDEALNE PREZENTY OD BRAUN IDĄ W PARZE Z DOSKONAŁYMI OKAZJAMI

Wszystkim prezentom Braun w tym sezonie towarzyszą dodatkowe korzyści, które czynią zakup jeszcze bardziej atrakcyjnym: cashback do 500 zł oraz 60-dniowa gwarancja satysfakcji**. Pełne zadowolenie z efektów lub zwrot kosztów. Brzmi zachęcająco, prawda?

* Przy przestrzeganiu zalecanego harmonogramu sesji. Indywidualne wyniki mogą się różnić.

** Więcej informacji na stronie: www.braun.pl/pl-pl/promotions/money-back-guarantee