Obecnie 6 na 10 mężczyzn z pokolenia Z nosi brodę [1] , a prawie połowa depiluje swoje ciało [2]

Obecnie 6 na 10 mężczyzn z pokolenia Z nosi brodę , a prawie połowa depiluje swoje ciało Portfolio trymerów do zarostu, urządzeń do pielęgnacji ciała i zestawów do stylizacji All-in-One marki Braun oferuje idealne rozwiązania niezależnie od tego, jakiej stylizacji potrzebujesz

Nowy trymer do zarostu Series 9 (BT9) zapewnia najbardziej precyzyjne wykończenie, nowy trymer do ciała Series 7 (BG7) pozwala na pewne golenie w najbardziej wrażliwych miejscach, a nowy zestaw do stylizacji All-in-One Series 7 (AIO7) charakteryzuje się najbardziej wszechstronnym zastosowaniem w pielęgnacji od stóp do głów

Reklama

Braun, wiodący niemiecki producent urządzeń do pielęgnacji, przedstawia dziś nowe i udoskonalone portfolio trymerów do zarostu, trymerów do ciała i zestawów do pielęgnacji All-in-One, oferując tym samym produkt idealny do każdej potrzeby skóry. Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie męskiej pielęgnacji oraz nieustanne zwracanie uwagi na innowacyjność i jakość zaowocowały wprowadzeniem do oferty nowego trymera do zarostu Braun BT9, trymera do ciała Braun BG7 oraz zestawu do stylizacji All-in-One Braun AIO7. Teraz możesz śmiało i bez wysiłku uzyskać pożądany efekt stylizacji w domu – czy to precyzyjne krawędzie zarostu i delikatną skórę wokół nich, czy gładkość skóry na całym ciele.

Ponieważ coraz więcej mężczyzn nosi brodę, oczekują oni precyzji przy cieniowaniu, konturowaniu i dopracowywaniu krawędzi, by były one wyraźne. Nowy trymer do zarostu Series 9 (BT9) to najlepszy trymer Braun, oferujący profesjonalną precyzję i 100% kontroli nawet przy bardzo gęstym owłosieniu na twarzy. Dzięki dożywotnio superostremu ostrzu ProBlade, zaprojektowanemu do przycinania najgęściejszej brody z najwyższą precyzją, oraz dodatkowemu trybowi PowerBoost, który zapewnia maksymalną skuteczność przy przycinaniu gęstego owłosienia, możesz uzyskać idealnie równy zarost przy mniejszej liczbie pociągnięć. Za pomocą ponad 12 narzędzi i akcesoriów do stylizacji, możesz śmiało przycinać, konturować, dopracowywać szczegóły i cieniować, a nowa głowica PrecisionShave pozwoli Ci teraz uzyskać na szyi i policzkach wyraźne krawędzie, dbając, by skóra wokół nich była gładka, dzięki czemu Twoja stylizacja będzie doskonale wykończona.

Młodsze pokolenia coraz bardziej eksperymentują ze stylem, zaczynając swoją przygodę ze stylizacją od ciała, a dopiero później zajmują się twarzą. W przypadku pokolenia Z ponad połowa mężczyzn (57%) usuwa przynajmniej część owłosienia z okolic intymnych, a 42% depiluje sobie pachy[3]. Gamę trymerów do ciała Braun zaprojektowano tak, by sprostać potrzebie uzyskania doskonałych rezultatów nawet we wrażliwych miejscach. Urządzenia te są wyposażone w technologię SkinGuard, która umożliwia przycinanie włosów bez zadraśnięć, zapewniając skórze większe bezpieczeństwo nawet w delikatnych obszarach, takich jak pachy i okolice intymne. Nowy trymer do ciała Series 7 (BG7) od Braun został zaprojektowany specjalnie do trudno dostępnych miejsc znajdujących się we wrażliwych częściach ciała, z dbałością o delikatność pielęgnacji i bez obawy o zacięcie czy skaleczenie. Technologia SmartLight ułatwia kierowanie, dzięki czemu żadne włosy nie zostają pominięte. Urządzenie to oferuje 2 w 1 - przycinanie przy użyciu nasadki do wrażliwych miejsc, która wygładza skórę i minimalizuje jej kontakt z ostrzem oraz golenie owłosienia na ciele za pomocą nowej głowicy SmoothShave zaprojektowanej z myślą o komforcie i gładkości skóry. Nie można nie wspomnieć o uchwycie AquaGrip, który zapewnia pełną kontrolę nawet pod prysznicem.

Linia zestawów do stylizacji All-in-One Braun, łącząca w sobie najlepsze innowacje, jakimi charakteryzuje się trymer do ciała i trymer do zarostu, skierowana jest do mężczyzn, którzy oczekują wszechstronności w stylizacji od stóp do głów, którą mogą uzyskać bez wysiłku. Ponad 18 akcesoriów do stylizowania, wchodzących w skład zestawu do stylizacji All-In-One Series 7 (AIO7), umożliwia łatwe osiąganie pożądanych rezultatów – od profesjonalnego wykończenia zarostu za pomocą ostrza ProBlade, przez ochronę wrażliwych miejsc na ciele, którą zapewnia technologia SkinGuard, po dopracowywanie krawędzi na policzkach i szyi bez ryzyka podrażnień skóry dzięki nowej głowicy PrecisionShave.

[1] (59%) Panel zorganizowany przez spółkę Kantar na temat użytkowania (Kantar Usage Panel), Pielęgnacja męska, grudzień 2023 r.

[2] (46%) Raport na temat rynku golenia i depilacji z 2023 r., Mintel

[3] Raport na temat rynku golenia i depilacji z 2023 r., Mintel

Reklama

Materiał promocyjny marki Braun