1 z 15

var _gde_tfeobmjhmj = new Image(1,1); _gde_tfeobmjhmj.src='https://edipresse.hit.gemius.pl/redot.gif?l=8/tstamp='+(new Date()).getTime()+'/id=0niadm8cG_5OdGKs6rgifZYljzOFhMO6E5ZgRfaPdXf.G7/stparam=tfeobmjhmj/fastid=epmohtqafuwfeujphclxcfidekkc'; W sobotę 21 października odbył się finał III edycji konkursu Barilla Cup. Uczestnicy wykazali się prawdziwym talentem, tworząc pomysłowe, autorskie dania. Nie zabrakło emocji i włoskiego temperamentu, bo nagrodą główną w konkursie była wycieczka do Parmy! Zwycięstwo wywalczyła Kaja Ciszewska przepisem na Capellini Barilla z pieczarkami, serem Grana Padano i skórką z cytryny. Autorski przepis Kai zachwycił jurorów swoją prostotą. Jego składniki są powszechnie dostępne, a samo wykonanie nieskomplikowane. To w kuchni włoskiej niezwykle istotne. Werdykt był jednogłośny. Jurorzy nie mieli wątpliwości, że to właśnie Kaja zasługuje na miano Mistrza Barilla Cup i nagrodę główną. Zwyciężczyni nie kryła zaskoczenia i radości. I choć wszyscy uczestnicy podkreślali, że najważniejsza jest dobra zabawa, to nagroda w postaci wycieczki do Parmy i warsztatów w Academia Barilla zrobiła na nich wrażenie. Tych, którym się nie udało w tegorocznej edycji, zapewniamy, że warto wziąć udział w kolejnej. Każdy etap Barilla Cup to dobra zabawa, a udział w evencie w Akademii Kulinarnej Whirlpool, spotkanie z jej gospodarzem, Marco Ghia i innymi uczestnikami jest wydarzeniem pełnym pasji i pozytywnej energii. Poniżej mistrzowski przepis do wypróbowania. PRZEPIS ZWYCIĘZCY BARILLA CUP III: Makaron Capellini Barilla Pieczarki ok. 10 sztuk Szynka dwa duże plastry Pół większej cebuli Parmezan ok. 50 g Grana Padano ok 50. g 150 ml śmietanki 30% Łyżka posiekanej natki pietruszki Łyżka posiekanego koperku Sól i pieprz do smaku Skórka otarta z jednej cytryny i sok Masło Olej do smażenia WYKONANIE: 1. Na maśle i oleju zrumienić pieczarki pokrojone na plasterki. 2. Dodać posiekaną cebulę i szynkę pokrojoną w cienkie paseczki. 3. Podsmażyć chwilę razem, dodać śmietankę, wkroić sery w proporcjach wedle upodobań. 4. Podgrzewać, aż ser się rozpuści, a śmietana zredukuje i zagęści. 5. Dodać koperek i pietruszkę, sok z cytryny, sól i pieprz do smaku. 6. Na koniec dodać skórkę otartą z cytryny, chwilę razem podgrzewać. 7. Do sosu dodać makaron ugotowany al dente, wymieszać, chwilę razem podgrzewać. 8. Podawać posypane skórką z cytryny i tartym parmezanem. Obejrzyj galerię i przekonaj się, jak przebiegało Barilla Cup III *** Barilla to włoski producent najwyższej jakości makaronów i sosów dystrybuowanych na terenie całego świata od 140 lat. W Polsce dostępne są makarony w wersji klasycznej, takie jak na przykład: Farfalle, Penne Rigate, Fusilli, Spaghetti, po bardziej wyszukane z linii Collezione: Castellane, Orecchiette, Casarecce, Tagliatelle, Pappardelle czy Lasagne. Oprócz odmian klasycznych, Barilla stworzyła również makarony pełnoziarniste. Aby skomponować idealne dania, Barilla oferuje wiele rodzajów sosów i pesto, od znanych i popularnych, jak na przykład Bolognese, Arrabbiata czy Pesto alla Genovese, po bardziej unikalne receptury, takie jak Pecorino i Ricotta. Więcej informacji znajdziesz na stronie: Barilla.pl