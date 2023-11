Mamy gorący zwiastun nowego odcinka programu "Rolnik szuka żony"! Już w najbliższą niedziele fani zobaczą kolejną odsłonę wielkiego hitu TVP. Tym razem rolnicy odwiedzą swoje wybranki w ich domach. Jakub pojedzie do Ani, Adrian odwiedzi Ilonę, a Sławomir spotka się z Martą. Wydaje się jednak, że najwięcej emocji przyniesie wątek Seweryna i Marleny. W ostatnim odcinku "Rolnika" Seweryn i Marlena podjęli decyzję o kontynuowaniu znajomości. Marlena zaprosiła rolnika do siebie, ale wszystko wskazywało na to, że Seweryn nie odwiedzi jednak swojej kandydatki. Czy ostatecznie doszło do ich spotkania?

Marlena skomentowała decyzję Seweryna

Z fragmentów nowego odcinka programu "Rolnik szuka żony" wynika, że Seweryn zdecydował, że kończy znajomość z Marleną. Rolnik w zwiastunie mówi wprost, że "to wszystko było za szybko". Jak Marlena zareaguje na jego decyzję?

Nie wie, co stracił- powie stanowczo Marlena.

A jak będzie wyglądało spotkanie ulubionej pary najnowszej edycji programu, czyli Anny i Jakuba? Rolnik nie będzie ukrywał, że jest szczęśliwy widząc swoją kandydatkę. Czy w najbliższą niedzielę dowiemy się, że Anna i Jakub będą razem?

Zobaczcie gorący zwiastun programu "Rolnik szuka żony"!

Marlena i Seweryn zakończą swoją znajomość.