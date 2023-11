W najbliższą sobotę (7 września) o godzinie 20:05 ruszy nowa, dziesiąta edycja "The Voice of Poland"! Jak już wiemy, w kolejnej odsłonie muzycznego talent show jurorami będą Michał Szpak, Tomson i Baron oraz debiutujący w tej roli Kamil Bednarek i Margaret!

Już kilkakrotnie otrzymywałam od producentów propozycję dołączenia do składu trenerskiego, ale nie czułam wtedy, że to odpowiedni moment. Teraz, po wydaniu czwartego longplaya pt. „Gaja Hornby”, zdobyłam wystarczająco dużo doświadczenia i wiedzy, aby podzielić się nimi z uczestnikami - wyznała Margaret na planie "The Voice of Poland".

Jak Michał Szpak oraz Tomson i Baron przyjęli nowych jurorów? Tego dowiemy się już za kilka dni! Co ciekawe, z okazji jubileuszowej, dziesiątej edycji "The Voice of Poland" władze TVP wyemitują w sobotę aż trzy odcinki show! Będziecie oglądać? My z pewnością!

Zobaczcie gorący zwiastun programu!

