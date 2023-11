Święta Wielkanocne zbliżają się wielkimi krokami. Już w niedzielę 21 kwietnia spotkamy się w gronie najbliższych, żeby razem celebrować najważniejsze święto dla chrześcijan. Na wielkanocnych stołach z pewnością nie zabraknie mazurków, pasch, czy dań z jajkami w roli głównej. Jeśli jednak chcecie zachwycić swoich gości - musicie podać im żurek według przepisu Magdy Gessler! Najsłynniejsza polska restauratorka i gwiazda kulinarnych programów zdradziła, jak przygotować idealny żurek.

Jak przygotować żurek według przepisu Magdy Gessler?

Na stronie internetowej smakizycia.pl znaleźliśmy przepis Magdy Gessler na idealny żurek. Kulinarna ekspertka radzi, aby przygotować go na własnym zakwasie. Jak go zrobić? To bardzo proste! Do wykonania własnego zakwasu przygotujcie: pół szklanki mąki żytniej, 0,5 litra przegotowanej wody i skórkę z chleba razowego.

Mąkę żytnią musicie rozrobić z odrobiną przegotowanej wody - później dodać resztę przegotowanej wody i skórkę z chleba razowego. Wszystko przykryć czystą ściereczką i odstawić na 4-5 dni (jak czytamy na stronie smakizycia.pl zakwas możemy przechowywać w lodówce nawet 2 tygodnie).

Kiedy już będziecie mieli gotowy zakwas, rozpoczynacie przygotowywanie żurku. Zobaczcie, jakich składników powinniście użyć: 2 litry wody, masło, włoszczyzna, 2 cebule, 4 ząbki czosnku, 2 łyżeczki tartego chrzanu, 2 sztuki suszonych grzybów, 3 listki laurowe, 5 ziaren ziela angielskiego, 7 ziaren czarnego pieprzu ziarnistego, 500 gram białej kiełbasy i 100 ml tłustej śmietany.

Jak gotować żurek? Masło trzeba rozpuścić w dużym garnku - do środka wsypać posiekaną cebulę i czosnek i zeszklić. Wlać wodę i dodać obraną i pokrojoną włoszczyznę, suszone grzyby i wszystkie zioła (pieprz, liść laurowy itd.). Wszystko zagotować i wtedy dodać kiełbasę - wszystko gotować przez pół godziny. Po tym czasie należy wyjąć kiełbasę i pokroić ją na kawałki. Pokrojoną kiełbasę wrzucamy z powrotem do garnka i dodajemy wcześniej przygotowany zakwas - całość gotujemy przez kolejne 10 minut. Po tym czasie dodać śmietanę. Żurek doprawiamy majerankiem, solą, pieprzem i dodajemy chrzan (do smaku). Gotowy żurek podajemy z ugotowanym jajkiem.

I jak przygotujecie żurek według przepisu Magdy Gessler? Dajcie znać, jak Wam wyszło!

