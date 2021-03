Żubrówka Czarna prezentuje kolejną odsłonę projektu artystycznego „Czarna Polana” 

Żubrówka Czarna już po raz trzeci stała się inspiracją do stworzenia artystycznego projektu „Czarna Polana”. Ta edycja różni się jednak od poprzednich i ukazuje się pod hasłem „Czarna Polana filtruje”. Premiera projektu przypada na 11 marca br. Ten wyjątkowy projekt będzie można zobaczyć m.in. w samym centrum Warszawy, na dedykowanej stronie internetowej oraz w kanałach społecznościowych marki Żubrówka Czarna.

Majestatyczna przyroda Puszczy Białowieskiej była inspiracją do stworzenia wyjątkowej Żubrówki Czarnej – doskonałej, pszenicznej wódki zawdzięczającej swój smak filtracji węglem drzewnym dębowym. To właśnie natura oczyszczania stała się istotą najnowszej odsłony projektu Czarna Polana. Przy współpracy z ilustratorem Patrykiem Hardziejem, powstał w Warszawie wyjątkowy mural. Mural ten łączy w sobie pierwotną, nieskazitelną czystość płynącą z natury i postać, która jest głównym motywem obrazu – ale to nie wszystko. Dzięki zastosowaniu specjalnych farb, filtruje on z zanieczyszczeń to, co jest wokół nas – powietrze, którym oddychamy.

Tradycja Żubrówki Czarnej wywodzi się z przyrody, której doświadcza się w szczególny sposób. Chcieliśmy, by to doświadczenie, stało się udziałem ludzi mieszkających w mieście. Stąd inspirowany naturą wygląd muralu, ale i jego wyjątkowe działanie, które sprawia, że wszystkim oddycha się lżej czystszym powietrzem – mówi Monika Grudniak, Brand Manager marki Żubrówka Czarna.

Trzecia edycja projektu Czarna Polana, nawiązuje bezpośrednio do kwestii czystości powietrza, a tym samym troski o naturę, z którą marka Żubrówka jest nierozerwalnie związana.

Mural, który można zobaczyć w Warszawie przy ul. Piękna 49 (naprzeciwko Hali Koszyki), przedstawia postać człowieka–mistrza, który opanował filtrację do perfekcji. Jednak czystości, którą udało mu się uzyskać nie zachowuje tylko dla siebie. Pragnie się nią podzielić z innymi. Mural łączy w sobie pierwotną, nieskazitelną czystość płynącą z natury i postać, która jest głównym motywem obrazu. Pokazuje wyjątkową symbiozę człowieka z naturą. A co najważniejsze – oczyszcza zanieczyszczone powietrze.

Sama ilustracja posiada wewnętrzną dynamikę, zasygnalizowaną poprzez trzy elementy: wir z kropel wody i liści, symbolizujących naturę oraz tajemniczej złotej poświaty, spajającej otoczenie – mówi Patryk Hardziej, autor muralu. Patryk Hardziej – znany na arenie międzynarodowej ilustrator i projektant grafik. Wykładowca Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, organizator kursów projektowania, pomysłodawca oraz kurator Drugiej Ogólnopolskiej Wystawy Znaków Graficznych i Międzynarodowej Wystawy Polskiego Designu, przyznaje, że praca nad muralem była niełatwym, ale ciekawym wyzwaniem.

Bo jak pokazać sens procesu filtracji oraz oddać charakter „Żubrówki Czarnej”? Okazało się, że wystarczy uwolnić wyobraźnię i połączyć obraz z faktycznym działaniem.​ Przede wszystkim mamy tu do czynienia z prawdziwą filtracją. Farba zastosowana do namalowania ilustracji posiada szereg właściwości, pozwalających na wchłanianie tlenku azotu, dwutlenku siarki oraz szkodliwych pyłów, co wpływa na jakość powietrza w okolicy muralu – dodaje artysta.

Kampanii towarzyszy szereg aktywacji w sklepach oraz konkurs, prowadzony na landing page’u kampanii. Aby wziąć udział w konkursie, wystarczy dokonać zakupu Żubrówki Czarnej, zachować paragon i zarejestrować go na www.czarnapolana.pl. ​Do wygrania atrakcyjne nagrody. Konkurs trwa od 8.03.2021 – 25.04.2021.

​Koncepcję tegorocznego projektu „Czarna Polana” i plan komunikacji przygotowała agencja GoldSubmarine. Więcej informacji nt. projektu można znaleźć na stronie www.czarnapolana.ploraz na profilu marki na Facebook’u.