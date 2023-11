Przed nami 8. edycja jednego z największych wydarzeń modowych w Polsce - Flesz Fashion Night 2019! Ty także możesz wziąć w nim udział i poczuć się jak prawdziwa gwiazda!

KONKURS

Wypełnij formularz zgłoszeniowy, wyślij swoje zdjęcie i pokaż nam, że to właśnie ty masz w sobie TO COŚ!

Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy aż 3 osoby, które pojawią się na największej imprezie modowej roku i zasiądą w pierwszym rzędzie obok topowych gwiazd show-biznesu!



Nagroda główna obejmuje:

Wyjątkową kreację dopasowaną przez stylistę

Przygotowanie makijażu oraz fryzury przez profesjonalny zespół wizażystów

Profesjonalną sesją zdjęciową dla magazynu Flesz. Gwiazdy&Styl.

To jednak nie koniec nagród! Spośród pozostałych zgłoszeń wybierzemy te najbardziej kreatywne. Do zdobycia aż 5 flakonów zmysłowej, kwiatowo-orientalnej wody perfumowanej Pure XS for HER od Paco Rabanne.

Uwaga, ważna informacja!

Aby zgłosić się do konkursu musisz być kobietą, mieć ukończone 18 lat, przesłać nam zdjęcie całej swojej sylwetki i dokładnie wypełnić formularz.

Czas trwania konkursu: 25.03. - 30.04.2019.

Jesteście ciekawe, co czeka was na naszej impezie? Zobaczcie relację z Flesz Fashion Night 2018!