Zosia Ślotała nie ukrywa, że bardzo cieszy się na nadchodzące święta, ponieważ spotka się z siostrą, której długo nie widziała. Poza tym będą to jej pierwsze święta z córką, dla której nie ma jeszcze prezentu. Ma za to pewien pomysł, co kupić:

Nie mam jeszcze prezentu, ale na pewno będzie to jakaś zabawka edukacyjna. Ona bardzo lubi muzykę. Ja myślę, że ma to po swoim tacie, więc na pewno będzie to coś związanego z muzyką - wyznała w rozmowie z Party.pl

A co jeszcze Zosia powiedziała o świętach? Posłuchajcie!

