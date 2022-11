Żora Korolyov odszedł bardzo młodo. Ukochana nie zapomniała o nim ani na chwilę

W grudniu minie już rok od nagłej śmierci Żory Korolyova. Uwielbiany tancerz "Tańca z Gwiazdami" miał zaledwie 34 lata. Artysta pozostawił pogrążone w żałobie partnerkę Ewelinę Bator oraz wówczas 11-letnią córkę Sonię z poprzedniego małżeństwa. Ewelina Bator każdego miesiąca wspomina pamięć Żory Korolyova, który był i jest miłością jej życia. Pamięć o tancerzu płynie również ze strony internautów...

Żora Korolyov zmarł tuż przed Bożym Narodzeniem 2021 roku. Jak podawały wówczas media, tancerz zmarł w wyniku zapalenia mięśnia sercowego. Do ostatniej chwili swojego życia był bardzo zabiegany. Zaledwie dzień przed śmiercią planował spacer z ukochaną córeczką Sonią, a chwilę przed tragedią zbierał się na trening. Zasłabł w domu, gdzie znalazła go ukochana, Ewelina Bator, z którą przez ostatnie pięć lat tworzył piękny związek.

Córeczka Sonia pożegnała tatę w poruszającym wpisie, dziękując "za najlepsze chwile swojego życia". Ewelina Bator do tej pory publikuje przepełnione uczuciami wpisy, w których wspomina wielką miłość, którą darzyła Żorę, i którą on ją obdarował.

Od samego początku mam tak, że uwielbiam o nim rozmawiać. Uwielbiam go wspominać, to mi pomaga. Dlatego... ciężko jest uwierzyć, że jego nie ma. O ile dochodzi do mnie fakt, że fizycznie jego nie ma to wierze, że jest mentalnie, duchowo i energetycznie. Czuje jego obecność - mówiła kilka miesięcy po jego śmierci w "Mieście Kobiet".

Na profilu Eweliny Bator często pojawiają się poruszające wpisy, z podnoszącymi na duchu cytatami. Partnerka Żory Korolyova dzieli się również z internautami miłością do tańca, która była ich wspólną pasją. Internauci nie ukrywają swojego poruszenia w takich momentach, pisząc:

- Żora byłby z ciebie dumny i widać ze zostawił w Tobie to, co kochał nie bardziej niż ciebie czyli... TANIEC❤️❤️❤️ - Zjawiskowa jak zawsze 😍 Ewelinka zachwycasz tym Tańcem ❤️🙌 Żora patrzy z góry i jest dumny 😘

Ewelina Bator kilka miesięcy temu podzieliła się również swoim wierszem, który napisała po śmierci Żory Korolyova, wylewając w nim swoją miłość oraz olbrzymią tęsknotę. Słowa łamią serce:

Jeszcze wczoraj…

Tak patrzyłeś tylko na nią.

Jeszcze wczoraj...

Nie wiedziała co to smutek

Jeszcze wczoraj...

Nie wracała nigdy sama

Nie wiedziała co to chłód

Nie wiedziała, że tak pięknie można kochać.

Jeszcze wczoraj...

... Być kochaną …

Jeszcze wczoraj…

Nie wiedziała, że z tym bólem przyjdzie żyć

Jeszcze wczoraj...

Uśmiechała się do Ciebie i do świata…

... Dzisiaj jest …

I tak tęskni za tym Waszym…

Jeszcze wczoraj…