Aleksandra Uznańska‑Wiśniewska opublikowała pilny apel tuż przed lądowaniem Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego

Sławosz Uznański-Wiśniewski, astronauta biorący udział w polskiej misji technologiczno-naukowej IGNIS, zakończył swój pobyt na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Według danych ze strony Who Is In Space, Uznański-Wiśniewski spędził w kosmosie łącznie ponad 18 dni.

Misja IGNIS, przygotowana przez Polską Agencję Kosmiczną (POLSA), zakładała przeprowadzenie 13 eksperymentów oraz 30 pokazów edukacyjnych i popularnonaukowych. Wszystkie zaplanowane cele zostały zrealizowane w 100 procentach – potwierdziła POLSA.

Żona Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego opublikowała pilny komunikat tuż przed lądowaniem

We wtorek, 15 lipca rano Aleksandra Uznańska-Wiśniewskiego za pośrednictwem mediów społecznościowych opublikowała ważny komunikat, w którym podała godzinę lądowania męża na Ziemi. Przypomniała też o transmisji, dzięki której na żywo możemy oglądać wodowanie kapsuły z polskim astronautą.

Transmisja zaczyna się o 10:30 napisała Uznańska-Wiśniewska.

Sławosz Uznański-Wiśniewski wraca na Ziemię

Około godziny 11:30 czasu polskiego kapsuła Dragon, należąca do firmy SpaceX, wyląduje u wybrzeży Kalifornii. W kapsule znajdował się m.in. Sławosz Uznański-Wiśniewski, będący członkiem misji Ax-4. Proces powrotu z ISS został zaprojektowany jako w pełni autonomiczny i nie wymagał działań ze strony załogi.

Według POLSA, kapsuła Dragon podczas wchodzenia w atmosferę może osiągnąć temperaturę około 1600 stopni Celsjusza. Po przelocie przez wyższe warstwy atmosfery nastąpi rozłożenie dwóch małych spadochronów stabilizujących (na wysokości ok. 5,7 km) oraz czterech głównych spadochronów (na wysokości ok. 2 km).

Po wodowaniu kapsułę z oceanu ma wyłowić statek należący do firmy SpaceX. Z jego pokładu członkowie misji zostaną przetransportowani helikopterem do Houston, gdzie przeszli pierwsze badania medyczne.

Sławosz Uznański-Wiśniewski przejdzie szereg badań

Po zakończeniu wstępnych badań w Houston, samolot zabierze Sławosza Uznańskiego-Wiśniewskiego na specjalne badania do Europy. Astronauta uda się do Kolonii w Niemczech, gdzie mieści się Europejskie Centrum Astronautów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA). Tam, w ośrodku Niemieckiego Centrum Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej (DLR) „Envihab”, będzie monitorowany przez zespół medycyny kosmicznej ESA. Celem obserwacji będzie ocena stanu zdrowia i kondycji astronauty po powrocie do ziemskiej grawitacji.

Sukces Polaka w kosmosie

Podczas pobytu na orbicie Sławosz Uznański-Wiśniewski wykonał 13 eksperymentów przygotowanych przez polskich naukowców i firmy. Dodatkowo przeprowadził 30 pokazów edukacyjnych i popularnonaukowych. W ich ramach odbyły się cztery transmisje na żywo ze stacji kosmicznej, skierowane do dzieci i młodzieży w Polsce. Spotkania z astronautą zorganizowano w Łodzi, Wrocławiu, Rzeszowie i Warszawie oraz były transmitowane online.

